Telecinco cancel·la l'emissió de 'Hay una cosa que et vull dir' per aquest motiu

Males notícies per als seguidors de 'Hay una cosa que et vull dir', que es queden sense una nova entrega aquest dissabte 31 de maig. Gairebé cinc mesos després del seu retorn a Telecinco, el programa de Jorge Javier Vázquez farà una nova aturada en les seves emissions regulars.

'Hay una cosa que et vull dir' reuneix en els seus continguts noves, sorprenents i emotives històries de persones anònimes. A més, recorren juntament amb elles el complex camí de les seves vides, desgranant els seus orígens, els conflictes no resolts i els seus desitjos més íntims.

Però això no serà possible, ja que Telecinco ja ha anunciat un altre pla per a aquest dissabte 31 de maig. La cadena ha optat per no emetre una nova entrega de 'Hay una cosa que et vull dir' i apostar pel cinema. El motiu d'aquesta aturada no és cap altre que la final de la Champions League entre el PSG i l'Inter de Milà, que emet La 1 a partir de les 21h.

| Mediaset

En audiències, la setmana passada, 'Hay una cosa que et vull dir' va ser la segona opció marcant un bon 10,9% i 819.000 fidels a Telecinco. No va poder contra 'La Voz Kids', que va liderar a Antena 3 amb un 12,8% i 1.051.000 espectadors. A La 1, 'Informe Semanal' (9,9% i 838.000) va pujar 1,2 punts de quota, mentre que la pel·lícula "Jason Bourne" no va destacar amb un just 8,8% i 813.000.

D'aquesta manera, Telecinco emetrà aquest dissabte 31 de maig la pel·lícula "Uno de nosotros". Després de la pèrdua del seu fill, el xèrif ja retirat George Blackledge i la seva dona Margaret deixen el seu ranxo a Montana per recuperar el seu nét. Aquest està atrapat per una família perillosa, encapçalada per la matriarca Blanche Weboy, que viu al marge de la societat a Dakota. Quan George i Margaret descobreixen que els Weboy no els retornaran el petit, no els quedarà més opció que embarcar-se en una dura lluita per la seva família.

Cal destacar que sorprenentment Antena 3 ha decidit mantenir l'emissió de 'La Voz Kids' aquesta setmana. El canal emetrà una nova entrega d'audicions a cegues. Per la seva banda, Cuatro aposta per 'El blockbuster: Amanecer rojo', mentre que 'laSexta Xplica' també segueix en emissió.