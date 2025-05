Ricard Ustrell anuncia la seva absència a 'Col·lapse' i ja té substitut a TV3

El pròxim dissabte 31 de maig, Àngel Llàcer prendrà el relleu de Ricard Ustrell com a conductor de 'Col·lapse' a TV3. Encara que el còmic ja té experiència a la cadena, on ara presenta el concurs 'Soc i seré', aquesta serà la seva primera vegada al capdavant del programa d'entrevistes i actualitat. Un canvi motivat pel viatge professional la pròxima setmana de Ricard Ustrell juntament amb el President de la Generalitat, Salvador Illa, que el portarà per Japó i Corea del Sud.

La notícia es va donar a conèixer al final de l'últim programa, amb Àngel Llàcer ja present al plató de 'Col·lapse'. "La setmana que ve jo estaré aquí. Tu no hauràs de fer res. No et preocupis. Per una vegada a la vida no controlaràs res", li va assegurar el còmic al Ricard Ustrell. El presentador, amb humor, va fer referència al vestit formal que portava Àngel Llàcer: "Vas a anar vestit així?", al que el còmic va respondre entre rialles: "Sí, no vinc guapo?".

Durant la xerrada amb les Mamarazzis, Lorena Vázquez i Laura Fa, Àngel Llàcer va desvelar alguns dels continguts que prepara per a la seva nit com a amfitrió. Va confirmar que ja té tancada la llista de convidats, començant pel propi presentador: "Ja tinc tots els convidats i entrevistats tancats. El primer és Ricard Ustrell". "Com que Ricard sempre és tan misteriós... Jo vull que la gent sàpiga qui és", va afegir amb intenció.

| 3Cat

A més, va avançar que un dels protagonistes del programa serà un testimoni que ocultarà la seva identitat. També comptarà amb la presència de l'imitador i humorista Carlos Latre. Segons Àngel Llàcer, "és la primera entrevista que concedeix després del fracàs de Telecinco", cosa que va sorprendre el propi Ricard Ustrell, que va admetre que feia temps que intentaven entrevistar-lo.

El periodista Jordi Basté completa la llista de convidats destacats. L'elecció no va passar desapercebuda per les Mamarazzis, que van bromejar preguntant a Ricard Ustrell: "Ve perquè tu no hi ets?". "No ho sé", va respondre ell, abans de riure i dir: "Posa-ho al final, posa-ho al final..."