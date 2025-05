La 1 posa data d'estrena a l'arribada d'Andreu Buenafuente amb 'Futur Imperfecte'

Andreu Buenafuente ja té data per a l'estrenadel seu nou espai a La 1. 'Futuro Imperfecto', que compta amb un pressupost de 2.999.654 euros, és un programa d'humor setmanal que suposa la primera col·laboració del còmic amb la televisió pública a nivell nacional. Un format que serà la nova aposta per a la nit de dijous a partir del pròxim 8 de maig, per la qual cosa es veurà les cares contra 'Supervivientes' a Telecinco.

Andreu Buenafuente oferirà, cada setmana,un monòleg en el qual donarà la seva visió personal i humorística del món dels últims dies. Amb un enfocament fresc i irreverent, el programa, de 60 minuts, serà una reflexió de la realitat, on l'humor i la crítica aniran junts de la mà. "No hi ha qui entengui aquest món, però caldrà intentar-ho. Riure'ns amb això i destacar el bo", va dir Andreu Buenafuente.

El programa es gravarà des d'un teatre de Terrassa, amb una audiència en directe de 700 persones entregades a l'espectacle. 'Futuro Imperfecto', concebut com un espectacle televisiu, combinarà el monòleg d'Andreu Buenafuente amb intervencions d'altres còmics amics. També sketches amb alguns dels actors i actrius més populars del panorama nacional, converses amb convidats de tot tipus, i actuacions musicals en directe. Tot això en un ambient dinàmic i ple d'improvisació, on tot pot ocórrer.

| RTVE

'Futuro Imperfecto' és una barreja del que Andreu Buenafuente sap fer millor, amb l'experiència adquirida al llarg dels seus anys de carrera i el risc que suposa explorar nous territoris. Un programa en el qual la sorpresa, la interacció i l'humor seran els protagonistes.

D'aquesta manera, 'Futuro Imperfecto' d'Andreu Buenafuente comptarà amb un dur rival a la nit de dijous en enfrontar-se a la gala de 'Supervivientes'. Per la seva banda, Antena 3 també comptarà la pròxima setmana amb l'estrena de 'Eva & Nicole'. A Cuatro seguirà 'Horizonte' d'Iker Jiménez, mentre que laSexta previsiblement seguirà amb cinema.

D'altra banda, La 1 també organitza les seves nits amb l'arribada de 'Futuro Imperfecto' al dijous. El dilluns compta amb 'MasterChef', el dimarts amb 'That's my jam' amb Arturo Valls i el dimecres amb el concurs 'The Floor' amb Chenoa. Per tant, s'ha quedat sense espai la sèrie 'Weiss y Morales', que estava en promoció.