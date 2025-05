Així és 'Tria una carta', el nou programa de màgia de TV3 amb Pere Rafart.

TV3 ja té la seva nova aposta per a la nit de dijous, després de 'Polònia': 'Tria una carta' és el substitut de 'Cuina com puguis' a les 22:50h a partir d'aquest 8 de maig. Es tracta d'un nou format de la mà de l'il·lusionista solsonenc Pere Rafart, un dels millors mags del món que ara es proposa el repte de guanyar el Campionat Mundial de Màgia. Per aconseguir-ho, amb 'Tria una carta' farà un viatge i un entrenament ple de màgia i d'aventures amb humor pels racons més màgics de tota Catalunya.

Durant vuit programes, recorrerà Montserrat, les Terres de Ponent, el delta de l'Ebre o l'Empordà per conèixer tota una sèrie de persones a les quals deixarà bocabadades amb la seva màgia. Cal destacar que Pere Rafart comptarà amb l'ajuda del seu amic Pau Martínez i en cada programa participaran convidats especials com David Verdaguer, Marta Torné o Elisenda Carod, entre d'altres.

"En plantejar aquest format per a 3Cat la meva principal preocupació era aconseguir reaccions reals, no treballar amb públic adulterat i no utilitzar cap truc de càmera. En resum, intentar fer alguna cosa poc vista a la televisió i les xarxes actuals, il·lusionisme de veritat", ha confessat el mateix Pere Rafart.

| TV3

'Tria una carta' referma l'aposta de 3Cat per l'entreteniment, amb la recuperació d'un programa de màgia per a públic familiar.

D'aquesta manera, 'Tria una carta' serà una de les grans apostes de TV3 en entreteniment, com 'La jugada de Maquiavel', una proposta singular del gènere d'entreteniment whodunnit, que triomfa a escala internacional. És un joc d'estratègia i identitats ocultes, que s'estrenarà el pròxim dilluns 12 de maig, amb deu participants disposats a tot per guanyar. L'atzar decidirà si els participants seran jugadors o sabotejadors i, des del moment en què coneguin el seu rol, començaran les mentides i traïcions.

Finalment, el dimecres 14 de maig, arribarà 'Sóc si seré', el nou gran concurs sobre cultura popular catalana, un format únic que busca la persona que més sap de Catalunya.Presentat per Àngel Llàcer, el programa reunirà a 100 participants que competiran per demostrar els seus coneixements sobre la cultura i les tradicions del nostre país. El guanyador o guanyadora s'emportarà un premi de 20.000 euros.