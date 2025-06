Què emet avui dissabte Telecinco després del final de 'Hi ha una cosa que et vull dir'?

Canvi de programació a la nit de dissabte a Telecinco després de cinc mesos de 'Hay una cosa que et vull dir'. El programa de retrobaments i emocions presentat per Jorge Javier Vázquez va tornar al gener després d'una dècada d'absència. Tanmateix, la setmana passada 'Hay una cosa que et vull dir' va tancar temporada, donant pas a 'Cine 5 Estrellas'.

Cal destacar que 'Hay una cosa que et vull dir' ha aconseguit bones audiències a la nit de dissabte. El programa de Jorge Javier Vázquez va fer una mitjana, en les seves 18 emissions, d'un 11% de quota de pantalla amb 962.000 espectadors. De fet, va arribar a liderar diverses setmanes contra '¡Salta!' d'Antena 3, tot i que en la darrera etapa no ha pogut contra 'La Voz Kids'.

D'aquesta manera, a partir d'ara, Telecinco apostarà pel cinema a la nit de dissabte amb el seu contenidor 'Cine 5 Estrellas'.La primera cinta és la pel·lícula "Lo mejor para ella", protagonitzada per Kevin Costner juntament amb Octavia Spencer, Anthony Mackie, Jennifer Ehle, Gillian Jacobs, Bill Burr o André Holland, entre d'altres. La cinta començarà a les 22h i s'allargarà fins a la 1h.

| Mediaset

A "Lo mejor para ella", Elliot Anderson és un home colpit per la recent mort de la seva dona, que ara ha de criar tot sol la seva estimada néta Eloise. Les coses es compliquen quan Rowena, l'àvia paterna, reclama judicialment la custòdia de la nena. Es veuen embolicats en un plet que enfronta dues famílies que l'estimen profundament.

Durant el procés les dues parts assumeixen els seus errors passats. Aprenen que el perdó i la reconciliació entre ambdues famílies és l'únic camí per protegir l'Eloise i vetllar per la seva felicitat.

A la competència, Antena 3 manté la seva aposta per 'La Voz Kids', amb la darrera nit d'audicions a cegues aquest dissabte 14 de juny. Per la seva banda, La 1 ha donat la sorpresa amb l'especial '360' amb Javier Ruiz i Adela González davant l'actualitat política. Finalment, es manté laSexta Xplica i 'El blockbuster' amb "Kong: La Isla Calavera" a Cuatro.