La 1 ascendeix Javier Ruiz al prime time després de les seves bones audiències amb 'Mañaners'

La 1 continua apostant per la informació política a la seva graella després de la polèmica protagonitzada per Santos Cerdán al PSOE. El canal va decidir cancel·lar tota la seva programació de tarda de dijous per cobrir l'última hora, incloent-hi les rodes de premsa de Pedro Sánchez i Feijóo. Una cobertura que s'allargarà aquest divendres i arribarà dissabte al prime time amb un especial de 'Mañaneros 360'.

Tanmateix, la cobertura especial continuarà durant la tarda de divendres 13 de juny amb la cancel·lació de 'La Familia de la Tele'. A partir de les 15:55h, Jesús Cintora tornarà a posar-se al capdavant d'una altra edició especial de 'Malas lenguas' a La 1, amb un complet equip de col·laboradors i reporters pendents de l'evolució de la crònica política i del tractament polític i informatiu de les notícies que estan sacsejant l'actualitat aquesta setmana. A partir de les 19:00h, el programa continuarà amb la seva emissió regular a La 2.

La resta de la graella de tarda de La 1 es mantindrà. Per tant, a partir de les 17:10h s'emetrà 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'El club de La Promesa', 'El Cazador STARS' i 'Aquí la Tierra', fins al Telediario 2.

Tanmateix, els especials s'allargaran fins a la nit de dissabte. Per completar la intensa cobertura informativa dels darrers dies, s'emetrà el programa especial '360' després d''Informe Semanal'. Adela González i Javier Ruiz faran un repàs a la crònica política de la setmana, juntament amb experts, analistes i alguns dels protagonistes de l'actualitat.

| RTVE

Per tant, TVE aposta per l'equip de 'Mañaneros 360' després de l'èxit aconseguit les darreres setmanes a la franja matinal. De fet, aquest dilluns, l'espai va marcar màxim històric amb un magnífic 13,8% i 416.000 seguidors, just després de 'La Hora de La 1', que va aconseguir un 16,1% i 292.000. 'Mañaneros 360' va aconseguir liderar per sobre de 'El Programa de Ana Rosa', 'Espejo Público' o 'Al Rojo Vivo', entre altres ofertes.

Aquest especial també suposa el retorn de Javier Ruiz al prime time després de 'Las claves del segle XXI'. Va ser un espai d'actualitat política que s'emetia al prime time de divendres de La 1 durant el primer semestre de 2022. L'espai no va aconseguir funcionar, movent-se per sota del 5% de quota en les seves 21 emissions emeses.