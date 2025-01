Pablo Motos presenta per primera vegada a 'El Hormiguero' a les traductores

Segur que si escoltes pel carrer la veu que tradueix als convidats que parlen anglès a 'El Hormiguero' la reconeixes fàcilment. Però el que no tindràs tan clar és la seva identitat. Això mateix els ha succeït als convidats de la nit de dimarts, 28 de gener al programa d'Antena 3.

Ahir, el programa rebia la visita de Anthony Mackie i Danny Ramírez per presentar la nova pel·lícula de 'Capitán América'. Danny Ramírez parla espanyol, però l'actor Anthony Mackie no, per la qual cosa ha necessitat l'ajuda dels intèrprets perquè li traduïssin simultàniament les preguntes realitzades per Pablo Motos.

Els actors tenien curiositat de saber on es trobaven aquestes professionals i han intentat endevinar si estaven presents al plató. Davant l'interès per descobrir la seva identitat, Pablo Motos els ha preguntat si volien conèixer-les i els ha portat fins al lloc secret.

| Atresmedia

"Això no s'ha de veure la televisió. De portes enfora la televisió és bonica, però a partir d'aquesta porta no espereu veure res bonic. Estan ara mateix recollint coses" avisava el presentador. Encara que als convidats no els ha importat que amb urgència han expressat: "Deixa'm passar".

Davant aquest avís, els tres han entrat a l'habitació per conèixer Patricia, l'encarregada de traduir als espectadors els testimonis dels convidats. "Sóc jo" ha exclamat Anthony Mackie. "Ens assemblem moltíssim a més" ha bromejat la traductora. L'actor no s'ha tallat en oferir-li una recomanació: "Diu que he de baixar el to de veu per sonar una mica més masculí".

Després de conèixer Patricia, s'han dirigit cap a l'habitació en què treballa Amaia. És l'encarregada de traduir les preguntes de Pablo Motos de l'espanyol a l'anglès: "Tu escoltes en anglès perquè hi ha Amaia". "Ho estàs fent genial" ha afegit l'actor abans de tornar al plató.

Impressionats els dos convidats, Danny Ramírez li ha preguntat si mai havien fet això: "No. És la primera vegada en 20 anys que fem una cosa així. Ningú les coneixia, només la seva veu, i ja era hora" ha expressat.