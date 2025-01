Ningú esperava el que Pablo Motos ha enviat a David Broncano des d''El Hormiguero'

Alejandro Sanz ha estat l'últim convidat a trepitjar 'El Hormiguero' per tancar aquesta setmana per tot el que és alt. Després de dos anys, el cantant torna amb nova música i els nous projectes que porta entre mans. A l'entrevista hi va haver temps per fer un repàs a la seva llarga trajectòria, però també per protagonitzar un moment curiós.

"Estava treballant, component, el disc que trauré aviat" ha assegurat Alejandro Sanz. Va ser en aquest moment quan l'artista va veure l'ocasió perfecta per preguntar-li sobre la seva relació amb David Broncano: "Per què no parlem de tu? Què et passa amb David?".

I és que, després de la primera al·lusió a 'La Revuelta' aquest dilluns, el show de TVE va tornar a tenir certa rellevància. "Te'l va treure Broncano" van ser les paraules que va dir Trancas quan el presentador estava explicant una anècdota amb Mourinho.

| Atresmedia

No va ser fàcil que Pablo Motos contestés, en diverses ocasions el cantant va reformular la pregunta tan esperada: "Per què no parlem de la teva baralla amb David?", deixant una altra vegada sense paraules. "Què et passa a tu amb David? A veure, explica'm", va tornar a insistir Alejandro. "Tu saps que jo jugo a tennis amb ell de tant en tant. Està molt trist amb això. Ell desitjaria que us portéssiu bé".

El presentador d'Antena 3 ha assegurat que no té res contra ell i que la premsa és la que s'està inventant tot. Això sí, la conversa en tot moment va ser entre rialles i riallades.

Va ser en aquest moment quan l'artista va obligar Pablo Motos a que redactés una carta per entregar-li el dilluns, 27 de gener, a 'La Revuelta': "Jo vaig dilluns al programa. Si vols pots enviar-li una noteta, dient com que em vas obligar a venir aquí abans que al seu programa".

A la carta, Pablo Motos, ha escrit una declaració d'intencions, "espero que ens veiem aviat", fins i tot ha enviat un afecte carinyós als copresentadors: "Estimat, David. Pelillos a la mar. Et desitjo el millor, espero que ens veiem aviat. T'estima, el teu Pablo. I a Ricardo i a Grison també".