Nous canvis en la direcció de TVE: Jon Ariztimuño nou director d'informatius

Després que fa dos mesos arribés Jose Pablo López com a nou president, RTVE continua amb la seva completa reestructuració en tots els àmbits. Aquest mateix matí, ha saltat una última hora que ha revolucionat la direcció de la cadena pública.

El president ha nomenat a Maribel Sánchez-Maroto, directora de Continguts Informatius a Jon Ariztimuño, director d'Informatius de TVE i a Josep Vilar, director d'Expansió Audiovisual de RTVE. Aquests nomenaments tenen l'objectiu de donar als informatius "una altra narrativa audiovisual".

Els nomenaments, a proposta del president de la Corporació, José Pablo López, han estat traslladats prèviament als Consells d'Informatius de TVE i RNE perquè es realitzi la pertinent consulta, complint amb l'Estatut d'Informació de la Corporació.

A més, Josep Vilar serà el director d'Expansió Audiovisual de RTVE, una nova direcció dependent de la Presidència que posarà en marxa projectes de col·laboració amb empreses públiques de comunicació i dissenyarà estratègies amb operadors privats per a la difusió i comercialització de continguts.

| RTVE

Maribel Sánchez-Maroto, actualment directora de Magazins i Actualitat de RTVE, ha desenvolupat pràcticament tota la seva carrera a Televisió Espanyola. La seva trajectòria professional es va iniciar al Centre de TVE a Sant Cugat, on va estar fins al 2003 com a responsable de l'àrea de Telediarios a TVE a Catalunya i com a sotsdirectora de programes com 'Línea 900' i 'El Debate de La 2'.

Durant quatre anys, de 2018 a 2022, va ser directora de Nous Projectes de Newtral, on va dirigir la sèrie documental 'Nevenka'. El 2022 va tornar a TVE com a directora de Magazins i Actualitat, càrrec que ocupava actualment.

Jon Ariztimuño és professor, reporter de televisió i periodista especialitzat en economia i política. Serà el nou director d'Informatius de TVE. Ha exercit la seva tasca principalment com a redactor, editor i productor executiu en programes d'actualitat en televisions d'àmbit local, autonòmic i nacional, així com a CNN a la seva seu d'Atlanta.

Entre 2017 i 2021 va ser director d'Informatius a Telemadrid i el 2022 es va incorporar a RTVE, on coordina continguts i gestiona recursos conjunts entre els programes d'actualitat de Prado del Rey i els Serveis Informatius a Torrespaña.

Josep Vilar, director de Continguts Informatius de RTVE des de l'abril de 2022, és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb una llarga trajectòria a la Corporació. Va començar la seva carrera el 1985 com a redactor d'Informatius i durant dotze anys va exercir tasques de cap d'àrea, editor i presentador.

Va ser director d'Informatius de TVE a Catalunya des de 2004 a 2007, quan va passar a ser el director d'Informatius Diaris de TVE fins al 2012. Des de gener a juliol de 2020 va ser director de Continguts de Programes Informatius. En aquella data va ser nomenat director d'Informatius de TVE, càrrec que va ocupar durant gairebé un any, fins a ser nomenat director d'Estratègia i Planificació de RTVE.