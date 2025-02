La potent llista de convidats de Pablo Motos a 'El Hormiguero' per obrir febrer

La pròxima setmana, 'El Hormiguero' torna a rebre una sèrie de destacats convidats al seu plató. Com és habitual, Pablo Motos ha avançat qui seran els protagonistes de les nits de dilluns 3 a dijous 6 de febrer a partir de les 21:50 hores.

Després d'una setmana en què va comptar amb Emiliano García-Page, els actors Anthony Mackie i Danny Ramírez, el veterà Antonio Resines i el vident Rappel, Pablo Motos rep nous convidats amb els quals busca consolidar la seva audiència davant de 'La Revuelta'.

La setmana començarà amb Paula Echevarría, qui torna al programa per compartir detalls sobre els seus pròxims projectes, inclosa una nova sèrie en la qual participarà. Dimarts 4 de febrer, Rosario visitarà el plató per presentar el seu últim treball discogràfic, 'Universo de Ley'. És un homenatge a la seva carrera en la indústria musical en què revisita alguns dels seus majors èxits juntament amb artistes com Malú i Sebastián Yatra.

| Atresmedia

Dimecres 5 de febrer serà el torn de Matías Prats i Susanna Grisoo, qui es reuniran a 'El Hormiguero' per commemorar el 35è aniversari d'Antena 3. Recordaran moments clau de la seva trajectòria junts en l'àmbit informatiu.

Finalment, dijous 6 de febrer, Fernando Tejero tancarà la setmana a 'El Hormiguero' presentant la seva nova obra de teatre, 'Camino al zoo'. És una producció teatral que estarà en cartell al Teatre Bellas Artes de Madrid del 12 de febrer al 9 de març.

En audiències, aquest gener, 'El Hormiguero' amb 2.000.000 d'espectadors i un 15% de share encapçala el rànquing d'entreteniment del mes.Va ser líder absolut i el programa més vist de la televisió, per tercer mes consecutiu. Cada nit, va aconseguir 4,5 milions d'espectadors únics.