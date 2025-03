La petició directa de Manuel Regueiro després de descobrir-se els problemes de 'La Promesa'

Alonso, personatge de Manuel Regueiro, demana a Catalina les seves joies per afrontar els deutes. Aquest dijous 6 de març a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Jana i Curro van aconseguir escapar just quan Cruz va arribar a l'habitació. Aliena a això, Cruz va intentar acostar-se a Jana, però ella no estava disposada a entrar en el seu joc, cosa que va provocar la seva ràbia. Alonso va buscar en el seu fill una mica de consol davant les desavinences del seu matrimoni i va envejar la felicitat de Manuel i Jana.

Una felicitat que també desitjava sentir Martina tot i que estava a punt de casar-se. Marcelo ja havia fet pública la seva pròxima marxa a tot el servei i Ana va tornar a 'La Promesa' per retrobar-se amb el seu fill. Tanmateix, un incident va fer que Ricardo hagués d'intervenir, acostant-lo de nou a la seva encara esposa. Curro, personatge de Xavi Lock, va seguir el consell d'Àngela de parar el pla de boda i es va enfrontar a la seva tia en una discussió que el porta al límit.

| RTVE

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Va ser líder en la gran majoria de públics i en 11 de les 15 Comunitats. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Cruz nega les afirmacions de Curro i acusa Leocadia d'haver-li explicat al noi que pretenen casar-lo. Catalina acorda amb Samuel i María Fernández que els beneficis de la venda del gerro seran per als pobres i el servei. Després parla amb Ròmul per organitzar el viatge i li demana discreció.

A més, Alonso, personatge de Manuel Regueiro, demana a Catalina les seves joies per afrontar els deutes i aquesta no té cap inconvenient en donar-les-hi. Martina també va a donar-li les seves joies a Alonso. Jacobo proposa mudar-se al seu palau, però ella s'hi nega.

Petra li diu a Teresa que sap que Marcelo se'n va perquè la relació entre ells està molt deteriorada i ella no ho nega. Ana tranquil·litza el seu fill després del seu desmai i li diu que està il·lusionada per arreglar les coses amb Ricardo. Tantes preguntes per part de Jana fan que Leocadia comenci a sospitar sobre el seu veritable interès respecte a la mort de Dolores.