Els quatre convidats de luxe que anuncia 'De Viernes', amb un testimoni dolorós

'De Viernes' torna a comptar aquest 25 d'abril amb alguns dels personatges més buscats del moment. El programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona comptarà amb l'entrevista al plató de Gloria Camila i amb un scoop a Gustavo, xofer de María Teresa Campos. En audiències, l'última entrega, abans de l'aturada de Setmana Santa, va marcar un just 10,9% i 894.000 espectadors, sent segona opció.

D'aquesta manera, dos anys després de la seva última entrevista en un plató de Telecinco,Gloria Camila Ortega s'asseurà a 'De Viernes'. Respondrà a tots els fronts oberts en el seu entorn: donarà tots els detalls sobre com va ser la seva convivència amb Ana María Aldón i la difícil relació que va mantenir amb Kiko Jiménez. A més, recordarà com va ser la seva infància i com es va sentir en descobrir que era adoptada; i parlarà sobre la pèrdua de la seva mare, els moments en què el seu pare va tocar fons i els problemes amb les addiccions del seu germà.

Per altra banda, Rebecca Loos estarà present al plató de 'De Viernes' amb noves revelacions sobre la seva relació amb David Beckham. La que va ser assistenta de l'esportista i Victoria Beckham relatarà també com eren les reaccions de Victoria. A més, revelarà altres suposades relacions que hauria mantingut l'exfutbolista.

Per la seva banda, Gustavo, xofer de María Teresa Campos, protagonitzarà el Scoop de la setmana. Ha concedit una demolidora entrevista en la qual mostrarà converses i imatges comprometedores que desmuntarien Edmundo Arrocet sobre la seva veritable relació amb la presentadora.

A més, Gala Caldirola, participant de 'Supervivientes',relatarà al plató l'infern que ha travessat després de patir un greu accident de trànsit que li hauria pogut costar la vida. "Em vaig trencar dues vèrtebres i vaig quedar postrada al llit. Vaig trigar tres anys a recuperar la mobilitat de la cara", revela en l'avançament.

Per últim, 'De Viernes' analitzarà també l'última hora de 'Supervivientes' amb noves imatges inèdites de la supervivència. Comptarà amb la participació de Gloria Camila Ortega, que s'incorpora a la secció, Carmen Borrego, Jessica Bueno i María Jesús Ruiz. Així com Carlos Calderón, marit de Laura Cuevas, Gabriela Hahlingag, nòvia de Manuel González; Vier Márquez, defensor de Montoya; Elena Zapico, mare de Pelayo; i Charli, nòvio de Carmen Alcayde.