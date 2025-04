'La Família de la Tele' roba a Mediaset un presentador per al seu equip

L'expectació al voltant de l'estrena de 'La Familia de la Tele' no deixa de créixer. El nou format, que aterrarà dilluns 28 d'abril a La 1, promet revolucionar l'entreteniment vespertí, però també està protagonitzant una autèntica revolució darrere de càmeres.

Recordem que 'La Familia de la Tele' s'emetrà totes les tardes en un format dividit en dues franges. El primer bloc s'emetrà de 15:55h a 16:50h, competint contra 'Tardear' i 'Sueños de Libertad'. El segon ocuparà la franja de 18:30h a 20:30h, contra 'El Diario de Jorge' i 'Y ahora Sonsoles', però també l'inici de 'Reacción en Cadena' i 'Pasapalabra'. A més, entre els dos blocs hi haurà contingut exclusiu a RTVE Play.

| RTVE

Amb María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand al capdavant juntament amb Belén Esteban com a col·laboradora especial, 'La Familia de la Tele' es presenta com una aposta decidida per la fusió entre experiència televisiva i noves veus. A ells s'hi suma un planter de col·laboradors com Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval, Nuria Marín i Carlota Corredera, que comparteixen escena amb Javier de Hoyos, Marta Riesco i Raúl Rodríguez. L'equip es completa amb Martín Bianchi, Silvia Taulés o Bob Pop.

Però el que ha acabat d'encendre les alarmes en altres cadenes és la política de fitxatges de 'La Familia de la Tele', que està incorporant noms clau. A Atresmedia, la marxa de Laura Fa de 'Espejo Público' va ser el primer avís, però ha estat Telecinco la que més ha sentit el cop.

Un dels moviments més significatius va ser la sortida de Narcís Naudí, periodista històric de 'Sálvame' i fins ara part de l'equip de 'Tardear'. A aquesta desbandada s'hi suma la dimissió de tres figures clau de 'Socialité': els reporters Miguel Ángel Rech, Edu García de la Puente i un tercer membre de l'equip de Telecinco. La última gran sorpresa l'ha donat Isa Pantoja, com a col·laboradora estrella, abandonant 'Vamos a ver'.

| Mediaset

A més, 'La Familia de la Tele' ha aconseguit incorporar David Moreno, presentador de 'La casa de los retos' a Boing. El periodista formarà part de l'equip de reporters del format de La 1. El seu fitxatge ha estat confirmat, encara que encara no se sap si això implicarà una desvinculació total de Mediaset.