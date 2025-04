'Supervivientes' anuncia un gir de 180º que afecta directament les seves nominacions

Canvi important en la vuitena gala de 'Supervivientes', que afecta directament en les nominacions. Després de la salvació de Montoya, Anita, Carmen i Koldo coneixeran la decisió de l'audiència sobre la seva continuïtat en el reality de Jorge Javier Vázquez i Laura Madrueño. A més, Laura Cuevas coneixerà com canviarà i quina nova i insòlita situació haurà d'afrontar a Zona Paràsita després d'una primera setmana en solitari.

D'altra banda, Poseidó introduirà un gir en les nominacions que trencarà qualsevol tipus d'estratègia que els concursants de 'Supervivientes' hagin pogut dissenyar. Això podria suposar un important gir en la llista final de candidats a la següent expulsió. Recordem que fins ara és bastant habitual que surtin els mateixos noms a la palestra i, habitualment, s'ha castigat sempre a les dones.

Com és habitual, els supervivents lluitaran per sobreviure en la millor localització en un joc titulat "El duel d'Hermes". Ambdós grups -Calma i Fúria- posaran a prova la seva coordinació, el seu treball en equip i la seva punteria per assolir l'èxit.

| Mediaset

A més, els millors del joc de pre-líder disputat dimarts, Anita i Escassi en Calma i Pelayo i Damián en Fúria, lluitaran pel lideratge de les seves respectives platges. S'enfrontaran en "El càstig d'Hèrcules", joc en el qual hauran d'aguantar el major temps possible subjectes a una sèrie de punts clavats en una estructura circular i vertical.

Finalment, els concursants de 'Supervivientes' també abordaran les situacions més destacades de la setmana en la convivència. El reality posarà especial atenció al retorn de Montoya a l'illa després de ser evacuat, cosa que va deixar en suspens a Anita. També noves discussions, que tindran a participants com Pelayo o Makoke com a principals protagonistes de la vuitena gala de 'Supervivientes'.

En audiències, aquest dimarts,'Supervivientes: Tierra de Nadie' va liderar a Telecinco igualant el resultat de la setmana passada amb un gran 20,7% i 1.391.000 seguidors. El programa presentat per Carlos Sobera, que va assolir pics del 30% de quota, va pujar a un 23,9% en els espectadors entre 25 i 44 anys. A més, el seu express, va ser segona opció de la seva franja marcant un bon 12% i 1.552.000 en el seu express.