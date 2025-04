El descobriment de Xavi Lock que marca un punt d'inflexió a 'La Promesa'

Cada vegada més a prop de la resposta, però Curro, personatge de Xavi Lock, creu que potser va anar massa lluny. Aquest divendres 25 d'abril a les 17:40h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la infermera Emilia va ser ben acollida, tant pel servei, com pels senyors i la pròpia Catalina. Malgrat les advertències de Jacobo, Martina va emprendre el seu misteriós viatge. Per la seva banda, Lorenzo va insistir a celebrar una gran festa a 'La Promesa' pel seu aniversari, però Curro se les va enginyar per impedir-ho.

Petra va ajudar Samuel al refugi i, inesperadament, va connectar amb Alicia, una jove que no parlava. Ricardo, com era lògic, estava molt afectat per la marxa de Santos. Una marxa que Ròmul va anunciar oficialment a tot el servei. Catalina, malgrat totes les advertències, va decidir confessar al marquès la veritable identitat del pare dels seus fills.

| RTVE

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',la revelació de Catalina a Alonso té conseqüències no només per part del seu pare, sinó per algú inesperat. Petra continua acostant-se a Alicia amb una sensibilitat que poques vegades hem vist en ella: han connectat de veritat. A Ricardo li costa gestionar la marxa de Santos i, en aquesta ocasió, el porta a enfrontar-se a un gran amic: Ròmul.

Toño continua evitant la seva mare Simona, però la cuinera no desisteix i aprofita qualsevol oportunitat per acostar-se al seu fill. Cada vegada més a prop de la resposta, és com se senten Pia i Curro. Tots dos s'adonen que potser van anar massa lluny amb Rufino.