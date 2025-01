Les audiències d'ahir donen la pitjor notícia a Dani Martínez sobre el seu futur a Cuatro

Males notícies per als seguidors de 'Martínez y Hermanos' a Cuatro. El programa d'entrevistes de Dani Martínez ha caigut en audiències a mínim històric en el prime time del canal. Un resultat molt dolent per a Cuatro, que augura un mal futur a Dani Martínez amb el seu programa d'entrevistes.

Recordem que fa gairebé un any que 'Martínez y Hermanos' va saltar a Cuatro després de diverses temporades a Movistar Plus+. Malgrat no aconseguir grans audiències, l'espai d'entrevistes es va mantenir amb resultats correctes, mediant un 5,5% de share, cosa que va provocar la seva renovació. És per això que el format va tornar al prime time de Cuatro al novembre, amb unes audiències més baixes de les que venia fent.

Fins ara, en set de les seves onze entregues emeses havia estat al voltant del 4% de quota de pantalla. No obstant això, aquest dimecres 29 d'octubre, 'Martínez y Hermanos' ha caigut a mínim històric amb un resultat insostenible. I és que el programa de Dani Martínez s'ha quedat en un pobre 2,8% i tan sols espectadors fidels amb Carolina Yuste, Canco Rodríguez i Miguel Maldonado com a convidats.

| Mediaset

'Martínez y Hermanos' està més de dos punts de quota de pantalla per sota de la mitjana de Cuatro en el dia, que aconsegueix un correcte 5% de quota de pantalla. Un resultat amb el qual ha estat última opció de la seva franja per sota de totes les cadenes generalistes. És per això que tot apunta que el futur del programa de Dani Martínez a Cuatro és negre.

El lideratge de la nit ha estat per a la tercera setmana de 'El Capitán en América', malgrat que ha baixat a un bon 13,2% i 1.089.000 fidels. Pot amb la quarta setmana de 'Next Level Chef', que en el seu nou horari ha pujat a un 8,9%, però tan sols amb 436.000 fidels. La pel·lícula "V3nganza" s'ha quedat amb un 10,2% i 831.000 fidels a La 1. Finalment, la pel·lícula "El juego de la venganza" de laSexta també ha superat àmpliament a 'Martínez y Hermanos' amb un 5,7% i 417.000.