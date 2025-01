Prime Video posa data d'estrena a 'Calleja en el espacio' abans de Cuatro

Juntament amb Mediaset, Prime Video estrenarà 'Calleja en el espacio'. Es tracta d'una sèrie documental sense precedents per a la televisió espanyola que seguirà Jesús Calleja en la seva aventura més ambiciosa fins a la data. Jesús Calleja pretén ser el primer espanyol que, sense ser astronauta professional, viatjarà a l'espai.

La primera part d'aquesta producció única, que consta de dos episodis, s'estrenarà a Prime Video el pròxim 3 de febrer abans de la seva emissió a Cuatro. Els espectadors podran acompanyar Jesús Calleja en un apassionant viatge que comença amb els orígens del seu somni espacial i culmina explorant el futur de la humanitat a les estrelles.

Viurà trobades amb figures clau com els astronautes Pedro Duque i Miguel López-Alegría, i visites a llocs emblemàtics com el Gran Telescopi de Canàries. D'aquesta manera, 'Calleja en el espacio' ens submergeix en les iniciatives espacials espanyoles mentre Jesús Calleja afronta la seva pròxima missió. Serà en el coet New Shepard de Blue Origin, convertint-se així en el pròxim espanyol a creuar la frontera de l'espai.

| Prime Video

El viatge el portarà des de les instal·lacions de Blue Origin a prop de Seattle fins al llegendari Johnson Space Center de la NASA a Houston. Allà obtindrà informació sobre la seva futura aventura espacial i descobrirà els ambiciosos plans perquè els humans tornin a la Lluna i arribin a Mart.

Els espectadors podran viure pròximament el moment històric del llançament esperat del coet New Shepard de Blue Origin en què viatjarà Jesús Calleja en directe a Telecinco. La segona part de la sèrie documental oferirà imatges exclusives dels dies previs al llançament, l'experiència del vol a Texas, i les reaccions inèdites de Jesús Calleja després de fer història. Aquesta s'estrenarà aquesta primavera a Prime Video abans de la seva emissió a Mediaset.

"Aquest projecte representa la culminació d'un somni de tota la vida", afirma Jesús Calleja. "Viatjar a l'espai de la mà de Blue Origin no només és una aventura personal, sinó una oportunitat única per compartir amb tots els espectadors l'emoció, els desafiaments i la bellesa de veure el nostre planeta des d'una perspectiva completament nova", afegeix.

"Amb 'Calleja en el espacio', espero que els espectadors gaudeixin de conèixer un món aeroespacial que encara és un gran desconegut per a molta gent, i que s'uneixin a aquesta aventura amb mi", conclou.