Cuatro anuncia el retorn d'Alejandra Andrade al prime time amb 'Fuera de Cobertura'

Cuatro prepara el retorn al prime time d'un dels seus formats de reportatges més reconeguts. Es tracta de 'Fuera de Cobertura', que torna a la graella del canal després del gran èxit de la temporada anterior. Alejandra Andrade torna a les pantalles amb nous reportatges d'investigació que prometen no deixar indiferent a ningú.

"Recorre el món mirant de front", diu la promo de 'Fuera de Cobertura' protagonitzada per Alejandra Andrade a Cuatro. Tanmateix, per ara es desconeixen tots els detalls de les noves entregues. Tanmateix, la promo deixa veure com Alejandra Andrade viatjarà a llocs com Nova York, Andorra la Vella, Barcelona o Mèxic en les noves entregues de 'Fuera de Cobertura'.

Cal destacar que 'Fuera de Cobertura' va tornar a la graella a la tardor de 2023 quatre anys després de les seves tres primeres temporades. Tot i aconseguir dades correctes, i just després que Alejandra Andrade guanyés un Premi Ondas, va ser cancel·lat per l'aleshores directiva de Mediaset liderada per Paolo Vasile. No obstant això, després de la renovació de la cúpula del grup, van decidir recuperar, amb èxit, 'Fuera de Cobertura'.

| Mediaset

De fet, el programa de reportatges va tornar amb dos especials dedicats al fentanil, l'estrena del qual va marcar un 9,1% i 910.000 espectadors, sent la millor dada històrica del programa. De fet, 'Fuera de Cobertura' va liderar la nit en target comercial amb un 12,6%. Després d'aquest èxit, Cuatro va decidir emetre la temporada del tirón, mediant finalment un 6,3% i 669.000 en les seves sis entregues en prime time.

Per ara es desconeix quina nit ocuparà el retorn de 'Fuera de Cobertura'. La cadena compta actualment amb 'Callejeros' els dilluns, 'Código 10' els dimarts, 'Martínez y Hermanos' els dimecres, 'Horizonte' els dijous i 'Cuarto Milenio' els diumenges, juntament amb el cinema divendres i dissabte. No obstant això, tot apunta que la nit escollida serà la de dilluns, ja que la resta d'ofertes s'emeten durant tot l'any, a l'espera de conèixer el futur de 'Martínez y Hermanos'. A més, Cuatro també ha iniciat la promoció de la docuserie 'Calleja en el espacio', que primer arribarà a Prime Video.