El canvi a 'La Mirada Crítica' d'Ana Terradillos després de ser relegada al matí

'La Mirada Crítica' ha arrencat una nova etapa després de la reestructuració del matí de Telecinco amb el retorn d'Ana Rosa Quintana i el seu 'El Programa de Ana Rosa'. L'espai d'Ana Terradillos ha vist reduïda la seva durada, passant de dues hores a tan sols una, en la qual la periodista tan sols ha narrat les notícies del dia.

"Bon dia, són les 8h del matí, les 7h a Canàries, és dilluns 3 de febrer i aquí, ara, arrenca 'La Mirada Crítica'", començava el programa d'Ana Terradillos. D'aquesta manera, la periodista s'ha trobat sola en el nou plató, que ara s'ubica a l'estudi 7, on també es troba l'actual plató de Noticias Cuatro. Ara, tota l'emissió es realitza des d'una gran pantalla, que es va construir per a 'Tiempo al Tiempo', en la qual també hi ha una taula.

D'aquesta manera, com si es tractés d'un informatiu, Ana Terradillos ha anat narrant i desgranant les notícies més importants de la jornada. Per tant, la periodista ha perdut el seu equip de col·laboradors i tan sols ha donat pas a vídeos. L'únic acompanyant d'Ana Terradillos al plató ha estat José Luis Vidal, que enriquirà la crònica de l'actualitat amb les dades i detalls més importants de la jornada.

| Mediaset

No obstant això, també ha comptat amb algunes entrevistes a través de videotrucades amb testimonis en primera persona. D'aquesta manera, al llarg dels dies participaran analistes com Dani Montero, Javier Chicote, Esteban Urreiztieta, José María Olmo i Gonzalo Bernardos.

A les 9h, Ana Terradillos finalitzava 'La Mirada Crítica', una hora i mitja abans de l'habitual, per donar pas al nou matinal de Telecinco. "Jo ja dono el relleu, ja ho saben vostès, a Ana Rosa Quintana, que torna als matins de Telecinco. Estic molt contenta de donar-li una altra vegada el bon dia, Ana Rosa, com estàs?", deia.

"Bon dia, Ana. Contenta estic jo i agraïda que ens deixis totes les notícies damunt de la taula. Et desitjo molta sort avui i anem a per això", deia, mentre enviava un petó a Ana Terradillos.