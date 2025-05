La confessió de Belén Rueda a 'Universo Calleja' sobre l'ictus que va patir

En un escenari tan colpidor com el mont Sinaí i les aigües cristal·lines del mar Roig, Belén Rueda s'ha mostrat com mai abans. La intèrpret ha participat en la nova entrega de 'Universo Calleja', on va compartir aventura amb altres rostres coneguts com Eva Hache, Santiago Segura, David Bisbal i Rosanna Zanetti. Però més enllà de l'entorn exòtic, el que realment ha deixat empremta ha estat el seu testimoni.

Durant la travessia, Belén Rueda va desvelar un dels episodis més durs de la seva vida: l'ictus transitori que va patir fa anys. Va ser un moment inesperat, que va començar amb símptomes que ella atribuïa a l'estrès. "A mi, de vegades, em donen lipotímies per l'estrès i allà sents marejos, ganes de vomitar i jo en aquest dia vaig sentir el mateix, però una mica més intens", va recordar.

Aquell dia, la seva germana va jugar un paper clau, ja que, en detectar que els símptomes no eren els habituals, va trucar ràpidament a emergències. Belén Rueda, amb intuïció, li va demanar a la seva germana que l'ajudés a comprovar la simetria del seu rostre: "infla les galtes", li va demanar. Aquest petit gest va ser decisiu per actuar amb rapidesa davant el que va resultar ser un accident cerebrovascular.

[IMAGE]{993906}[/IMAGE]

"No sé què vaig haver de fer, però l'ambulància va estar en cinc minuts a casa meva", va confessar a 'Universo Calleja'. Aquella atenció mèdica immediata va permetre que els doctors descobrissin un aneurisma, un descobriment que, probablement, va evitar conseqüències molt més greus.

"Durant molt de temps, no ho vaig voler dir. Vaig pensar que podia afectar la feina i que em tractarien d'una manera diferent, i quan vols ser una persona activa, que vol viure tot amb molta intensitat, doncs tot t'afecta", va compartir amb franquesa a 'Universo Calleja'.

"Ara porto un stent, que em sembla fascinant. El neuròleg, que per a mi és Déu, em va dir 'ara estàs millor que abans', perquè el problema de no descobrir a temps un aneurisma és que pots tenir un ictus realment greu", va explicar amb gratitud.

Belén Rueda no va dubtar a qualificar l'episodi com un "avís" que li va permetre actuar a temps. "L'ictus transitori em va salvar la vida. Com s'explica això? Un ictus transitori no arriba a ser una hemorràgia, sinó que durant un temps em va faltar oxigen al cervell. Si no m'hagués donat, és possible que hagués tingut un ictus més greu", va reflexionar.