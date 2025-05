La crítica directa que David Broncano no esperava escoltar de Resines a 'La Resistencia'

Després de mesos sense deixar-se veure per 'La Revuelta',Antonio Resines va tornar aquest dimecres al programa de La 1 amb una entrada que no va deixar indiferent a ningú. David Broncano va alimentar el misteri des del primer minut, anunciant la tornada d'un col·laborador "desaparegut". La sorpresa no va trigar a materialitzar-se: el veterà actor tornava al plató, aquesta vegada amb ganes de reivindicar el seu lloc i d'ajustar comptes.

Lluny de limitar-se a una aparició simbòlica, Antonio Resines va inaugurar la vetllada amb una secció pròpia: "Avui faré una exposició de motius, perquè com tothom ve amb coses preparades i jo no...". David Broncano no va trigar a respondre amb una pulla a 'La Revuelta': "Per això et dic, em sorprèn que hagis treballat".

L'actor, visiblement còmode, però sense deixar de llançar dards enverinats, es va defensar amb una riallada que amagava cert retret: "Aquest programa és molt difícil per a mi perquè em sembla una idiotesa". Una declaració que va provocar rialles al plató mentre David Broncano contraatacava sense contemplacions: "Com et pot semblar una idiotesa si des de fa anys véns aquí i no fas res?".

| RTVE

Però el moment més comentat va arribar quan Antonio Resines, entre bromes i veritats, va deixar anar una frase que va deixar el presentador momentàniament descol·locat: "Però últimament no cobro eh, perquè faig promoció". La frase al·luïa, sense esmentar-ho directament, als episodis anteriors en què la seva presència al programa s'havia limitat a promocionar pel·lícules. Una pràctica que David Broncano ja havia criticat obertament en el passat.

No obstant això, aquesta vegada el mateix Antonio Resines ho va deixar clar a 'La Revuelta': "Avui no promociono res, per això cobro". I el cert és que va complir amb el promès. La seva intervenció va consistir en una secció on proposava franquícies inspirades en la seva figura pública, un exercici d'humor autoconscient que barrejava paròdia i egocentrisme amb el desimboltura que el caracteritza.

En audiències, aquest dimecres, 'La Revuelta' va ser segona opció de la seva franja baixant a un 10,8% i 1.366.000 espectadors a La 1. L'espai va arrencar en el 9,4% de quota i va pujar fins a un màxim del 13%.