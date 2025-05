On veure l'Espanyol - Barça d'avui dijous?: Horari i canal

Aquesta nit, l'RCDE Stadium serà testimoni d'un dels enfrontaments més intensos i emocionants de LaLiga EA Sports: el FC Barcelona s'enfronta al RCD Espanyol en una nova edició del derbi català. Més que un simple partit, és un xoc d'orgull, història i ambició entre dos clubs que representen molt més que colors: representen dues maneres d'entendre el futbol i de viure la ciutat de Barcelona.

L'ambient s'ha estat caldejant durant tota la setmana. Els blaugrana, líders del campionat, arriben amb una oportunitat d'or: proclamar-se campions de lliga. Només necessiten una victòria —o que el Real Madrid ensopegui en el seu propi duel— per aixecar el títol a casa del seu etern rival. Un morbo afegit que només eleva les pulsacions d'una afició ansiosa per veure el seu equip coronar-se, potser, en l'escenari més simbòlicament hostil possible.

Per la seva banda, l'Espanyol no té intenció de facilitar la festa. El conjunt perico lluita per assegurar la permanència i sap que un resultat positiu davant el seu enemic històric pot servir com l'impuls definitiu en la recta final del campionat. El context és immillorable: estadi ple, tensió màxima, i una ciutat dividida per 90 minuts de pura passió.

On veure el partit entre el Barça i l'Espanyol?

| Movistar Plus+

Amb tot això en joc, és lògic que els aficionats es preguntin: on es pot veure aquest partidàs? La bona notícia és que l'enfrontament estarà disponible en directe per a tots els subscriptors de Movistar LALIGA TV i Orange TV, dues de les plataformes que compten amb els drets de retransmissió de LaLiga EA Sports a Espanya.

El xiulet inicial està programat per a les 21:30 hores (hora peninsular espanyola). Tanmateix, la cobertura prèvia començarà molt abans, amb anàlisis, entrevistes i una atmosfera que anirà pujant de temperatura conforme s'acosti el moment decisiu.

Per a aquells que prefereixin seguir-lo en línia, tant Movistar Plus+ com Orange TV ofereixen la possibilitat de veure el partit en streaming. Es pot gaudir des d'ordinador, mòbil o tauleta, sempre que es disposi d'una subscripció activa.