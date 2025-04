La proposta d'Iker Jiménez després del gran suport que rep del públic d''Horizonte'

Iker Jiménez ha dedicat 'El Tancament' de 'Cuarto Milenio' d'aquesta setmana a una anàlisi sobre "alguna cosa que està passant", un fenomen que ha reflexionat des de fa dies. Encara que havia planejat abordar-ho a 'Horizonte', el temps no va permetre aprofundir en el tema. No obstant això, Iker Jiménez no va deixar passar l'oportunitat de compartir amb la seva audiència els seus pensaments sobre aquest "alguna cosa" que l'ha estat inquietant.

El periodista va compartir una anècdota reveladora, en la qual Marc Vidal es va posar en contacte amb ell per comentar-li alguna cosa que semblava un simple gest de suport, però va despertar la reflexió d'Iker Jiménez. "Em fa la sensació que un no segueix la figura, presentador o director, sinó que, caient-li millor un o pitjor un altre, és el grup. A mi molta gent em parla i em diuen 'sou', el grup, i això m'omple d'orgull", va expressar Iker Jiménez, destacant el caràcter col·lectiu del suport que sempre rep.

El presentador també va narrar un curiós episodi viscut recentment al centre de Madrid. Mentre passejava per la ciutat juntament amb la seva dona, Carmen Porter, i la seva filla Alma, Iker Jiménez va experimentar un autèntic "bany de masses". "Porto 20 anys en el prime time espanyol i sempre hem rebut afecte. Mai hem tingut un problema o una mala paraula", va comentar, remarcant la constant bona acollida del públic.

"Des que vaig posar el peu al carrer, el que vaig rebre era 'no afluixeu, resisteix, estem amb vosaltres' i tot era sobre 'Horizonte'", va revelar. Segons el periodista, la gent no es limitava a afalagar la seva figura, sinó que el missatge era més ampli, reforçant el concepte d'unitat: "Era 'estem amb vosaltres, ja està bé, no afluixeu, estem amb vosaltres, sou els únics que expliqueu la veritat'".

Aquest suport, tan fort com espontani, porta a Iker Jiménez a una conclusió: "Alguna cosa deu passar, però no sé molt bé què és". Encara que no creu que 'Horizonte' representi una ruptura radical amb el sistema establert, no va dubtar a criticar les etiquetes i atacs que ha rebut: "Poc menys ens podien fer la salutació nazi, anomenar-nos feixistes, el fill de Franco o amic de Primo de Rivera. Jo què sé, el que vostès vulguin", va subratllar.

Finalment, Iker Jiménez va fer una reflexió sobre el poder de les xarxes socials, que amb freqüència s'omplen de comentaris negatius sobre la seva feina. "Si les llegeixes, t'adones del poc que influeixen en la realitat", va comentar.

A manera de tancament, el periodista va deixar una pregunta oberta: "És aquest el moment adequat per organitzar un gran esdeveniment amb l'equip de 'Horizonte' fora del plató, alguna cosa que no fem des d'abans de la pandèmia? La que es pot embolicar si ho fem".