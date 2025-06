El projecte més personal d'Isabel Jiménez que veurà la llum aquest estiu a Cuatro

Cuatro ja ha començat la promoció del seu nou programa de la mà d'Isabel Jiménez. Es tracta de 'Mis raíces', un format d'entrevistes on la presentadora descobrirà la cara més desconeguda dels famosos.

En cada lliurament, Isabel Jiménez acompanyarà un personatge reconegut en un viatge molt especial pels llocs que van marcar la seva vida. Junts recorreran la seva infància, el seu entorn familiar i repassaran moments clau que van definir la seva trajectòria vital i professional. Durant aquest recorregut emocional, els convidats compartiran anècdotes, records i reflexions personals, revelant així facetes inèdites i més humanes que poques vegades mostren davant les càmeres.

Amb 'Mis raíces', la periodista s'endinsarà en el costat més íntim dels seus convidats per descobrir els seus orígens, valors i principis. Succeirà a través dels testimonis de persones essencials en les seves vides, com avis, pares, fills i amics. El programa està realitzat en col·laboració amb La Coproductora i NSN.

| Mediaset

Un dels espais que visitarà seran les platges d'Astúries, concretament les de Gijón. La presentadora va comunicar al març a través de les seves xarxes socials que es trobava gravant el seu nou projecte televisiu. Tot i que de moment es desconeixen els convidats que protagonitzaran aquests lliuraments, Cuatro avisa que l'estrena serà molt aviat.

Aquest serà el primer projecte en solitari de la periodista després de la seva incorporació a Informativos Telecinco fa 14 anys. Al llarg d'aquest temps, Isabel Jiménez s'ha consolidat com un dels rostres més reconeguts i respectats de la cadena. Ara, afronta un nou repte professional amb 'Mis raíces', un format molt diferent de l'actualitat informativa, que li permetrà explorar una faceta més propera i emocional. Aquest nou projecte el compaginarà amb la seva tasca a l'edició del migdia d'Informativos Telecinco, que actualment presenta juntament amb Ángeles Blanco.

D'aquesta manera, 'Mis raíces' se suma al catàleg de formats d'entreteniment per al prime time de Cuatro. La cadena secundària també compta amb 'Viajando con Chester' de Risto Mejide com un altre dels seus programes d'entrevistes i el proper spin-off d'Ana Milán a l'estil Chester. Més enllà dels fixos 'Código 10', 'Horizonte' i 'Cuarto Milenio', Cuatro també compta amb una llarga llista de formats com 'Planeta Calleja', 'Viajeros Cuatro', 'Callejeros' o 'Fuera de Cobertura', entre d'altres.