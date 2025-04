La reacció de David Cantero a la trobada d'Isabel Jiménez amb el seu fill

Encara que David Cantero ha posat punt final a la seva trajectòria a Informatius Telecinco i ha trencat el seu vincle professional amb Mediaset, el seu cognom continua molt present en el grup mediàtic. El seu fill gran, Álvaro Berro, és ara qui pren el relleu familiar a les pantalles. A més, ho fa amb força des d'un dels epicentres informatius del moment: Ciutat del Vaticà.

Després de la mort del Papa Francesc, Álvaro Berro ha estat desplaçat a Roma com a part de l'equip de Noticias Cuatro, on treballa com a reporter des de Sevilla, ciutat en la qual resideix. Allà s'ha creuat amb una figura clau del passat professional del seu pare: Isabel Jiménez, companya de plató durant anys a Informatius Telecinco. La trobada entre ambdós, encara que inesperada, ha estat carregada de simbolisme i ha provocat una reacció afectuosa de David Cantero, que no ha trigat a pronunciar-se a les seves xarxes socials.

| Mediaset

Isabel Jiménez va compartir una imatge en la qual apareix posant al costat d'Álvaro Berro enmig de la seva cobertura informativa a la capital italiana. Una foto que David Cantero va comentar amb humor i afecte: "A falta de Cantero bo és Canterito...", una frase que resumeix, entre línies, l'orgull per veure el seu fill ocupant un lloc destacat en el mateix escenari on ell va fer història.

Álvaro Berro, de 33 anys, és fruit de la relació entre David Cantero i Carmen Berro, reconeguda productora de comunicació andalusa. Encara que el seu camí professional ha estat independent, el seu cognom i el seu temple davant les càmeres inevitablement evoquen al seu pare. Per la seva banda, David Cantero va reconstruir la seva vida familiar amb Berta Caballero, interiorista amb la qual manté una sòlida relació des de fa més de 25 anys i amb qui ha tingut dos fills més: Adriano, nascut el 2004, i Alejandro, el 2006.

A nivell professional, David Cantero continua allunyat de les pantalles, més enllà de les recents entrevistes que ha concedit en diversos mitjans. No obstant això, el periodista ha deixat clar que encara no es jubila i vol afrontar nous reptes.