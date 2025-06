Primeres paraules dels Moços d'Arousa després de la cancel·lació de 'Reacció en Cadena'

El final de 'Reacció en cadena' és més a prop que mai. Després de més de dos anys i mig, el concurs de Telecinco dirà adeu en les pròximes setmanes després d'un evident desgast d'audiència. Des que els Mozos de Arousa van abandonar 'Reacció en cadena', el concurs va perdre a poc a poc adeptes, però, ara, el trio gallec s'ha pronunciat.

En declaracions recollides per El Español, Borja, Raúl i Bruno han compartit tant la seva tristesa com la seva anàlisi sobre la decisió de Mediaset. "Penso que, ja que s'havien fet canvis en la mecànica recentment, el que tocava hauria estat donar-li una mica més de temps per veure com evolucionava l'audiència", valora Borjamina.

"Ja hi ha hagut moments anteriors en què el programa va estar 'a l'UCI' i finalment va tirar endavant, per això encara tinc una mica d'esperança que aquesta vegada pugui ser així. Mentre quedin entregues per emetre, tot pot passar…", afegeix el jove, deixant oberta una escletxa al miracle.

| Mediaset

Bruno, per la seva banda, assumeix la notícia amb serenitat: "Tot programa de televisió té un principi i un final, de totes maneres, no ha de ser un punt i final". Una filosofia compartida, en part, per Raúl: "Ja vaig viure aquest drama des de dins una vegada i sé perfectament pel que estan passant ara mateix. Al final, no puc pensar en una altra cosa. Van ser molts mesos junts i de molts fins i tot conec les seves circumstàncies personals. Em solidaritzo amb ells i espero que els surtin coses noves aviat".

"Pel gran equip que hi ha darrere i que s'ho treballa molt", destaca Borjamina. La connexió emocional amb el programa, que va formar part de la seva vida durant tant de temps, continua present: "Al final va ser molt de temps gravant i és com si s'acabés una història que va ser molt bonica".

Sobre com s'hauria de gestionar el comiat de 'Reacció en cadena', Raúl ho té clar: "Han d'acomiadar-se d'una manera especial, em sembla que seria el just per als espectadors i per a tot l'equip". Més contundent es mostra Borjamina: "De fet, actualment, és el programa diari més longeu de la graella de Telecinco. Em posaria trist que acomiadessin el programa com un dia qualsevol, per la porta del darrere, i no tornés mai més".

| Mediaset

"'Reacció en cadena' mereix una festa, com va tenir en el seu dia '¡Ahora Caigo!', no un funeral. Deixem de veure les cancel·lacions com a fracassos, que no sempre ho són, i en aquest cas per res. Ja els agradaria a molts programes durar tant i ser el més vist de la cadena, com 'Reacció en cadena' ho va ser durant tant de temps", afegia Bruno.

I encara que el teló caigui sobre 'Reacció en cadena', ja es perfila el seu relleu: 'Agárrate a tu asiento', un altre concurs produït per Bulldog TV. Els Mozos de Arousa no descarten tornar a la televisió amb aquest nou format. "Primer voldré veure'l, assabentar-me bé de què consisteix i després reflexionaré si crec que puc fer un bon paper o no", explica Bruno, amb cautela.

"És un programa la versió francesa del qual vaig conèixer fa un parell d'anys, que veig de tant en tant a través d'internet i que m'agrada força", afegeix també Borjamina. De fet, no es tanca a una possible participació: "És un tipus de format que crec que encaixa amb els meus coneixements i la meva manera de ser, per això no em tanco a concursar-hi sempre que així ho considerin les persones a qui correspon la decisió i sempre que quadri amb la meva agenda, perquè ara mateix tinc sobre la taula altres projectes".