Primers detalls del FesTVal de Vitòria 2025, que revela el seu cartell i novetats

La XVII edició del FesTVal (Festival de Televisió de Vitòria-Gasteiz) ha iniciat el seu camí amb una presentació oficial. L'esdeveniment ha servit com a abansala del que passarà entre l'1 i el 6 de setembre a la capital alabesa.

Entre els assistents hi havia Cristina González, diputada de Turisme d'Àlaba; María Nanclares, regidora de Promoció Econòmica de Vitòria-Gasteiz; Andoni Iturbe, viceconseller basc de Cultura, i Daniel Solana, director de Basquetour. També s'hi van sumar responsables d'ETB, televisió amfitriona del festival, com el seu director Unai Iparragirre i el director de Programes i Art, Gorka García. Tots ells van subratllar el creixement que, any rere any, aconsegueix el FesTVal, que es consolida com una de les cites ineludibles del calendari televisiu nacional.

Una de les principals novetats anunciades és la creació de "L'Observatori", un òrgan consultiu integrat per figures de gran rellevància dins del panorama audiovisual espanyol. El seu objectiu serà assessorar el festival en qüestions estratègiques i de contingut. Aquest nou consell estarà presidit per Iñaki Gabilondo, president d'Honor del FesTVal, i l'acompanyaran Macarena Rey(CEO de Shine Iberia), el periodista Jon Sistiaga, la presentadora Raquel Sánchez Silva i Jorge Salvador (CEO de 7yAccion).

| FesTVal

El grup va celebrar la seva primera reunió a Madrid, amb la intenció d'incorporar noves veus en el futur per enriquir el debat i fer aportacions i noves idees per al desenvolupament del FesTVal, juntament amb l'equip directiu.

Durant la trobada es va presentar també el cartell oficial d'aquesta edició, dissenyat per Juanjo Contreras. Una imatge que ret tribut a la icònica catifa taronja del FesTVal, símbol del festival des del seu naixement i testimoni de moments únics com estrenes exclusives, espectacles musicals i fins i tot peticions de mà.

Un altre dels anuncis destacats va ser la presentació del programa de la segona edició de Meetings FesTVal Lanzarote, que se celebrarà del 19 al 21 de juny a la Sala Unelco de l'edifici de Multicines Atlántida d'Arrecife. Aquestes inclouran la projecció de documentals d'Odisea i Canal Historia, el film Hotel Bitcoin, una classe magistral del productor Ramón Campos (que serà homenatjat durant l'esdeveniment), un esmorzar professional promogut per l'Acadèmia de Televisió centrat en l'esport en pantalla, i una taula organitzada pel Ministeri de Cultura sobre intel·ligència artificial en l'entorn audiovisual.

Per tancar la presentació, es van desvetllar els noms dels presentadors de la Gala de Clausura del festival. El periodista Jota Abril i l'actriu Ane Rot seran els encarregats de conduir la cerimònia, que tindrà lloc el dissabte 6 de setembre al Palau de Congressos Europa de Vitòria-Gasteiz. L'espectacle, sota la direcció de Poty Castillo i Alberto Maeso, comptarà amb actuacions com les dels humoristes Xavier Deltell i Daniel Fez.