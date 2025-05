Primeres paraules de María del Monte després de guanyar una demanda de 200.000 € a Mediaset

María del Monte ha trencat el seu silenci després de conèixer-se la sentència del Tribunal Suprem que condemna Mediaset a indemnitzar-la amb 200.000 euros per intromissió il·legítima en el seu honor i intimitat. El grup va ser considerat responsable d'emetre a 'Sálvame' el 2021 una conversa privada de Kiko Rivera en la qual s'insinuava la implicació de l'artista en un presumpte robatori a Isabel Pantoja.

Encara que la sentència li dona la raó, María del Monte no tenia intenció inicial de comentar públicament la resolució judicial. No obstant això, aquest dijous, durant la seva participació a 'Y ahora Sonsoles', va acabar abordant el tema. Aquest va sorgir en una xerrada sobre la demanda del rei emèrit Joan Carles I contra l'expresident càntabre Miguel Ángel Revilla.

"Em sento molt orgullosa de viure en un país on, d'alguna manera, segueixo creient en la Justícia", va afirmar María del Monte. Recordem que en les declaracions gravades el 2004, Kiko Rivera assegurava que la cantant es "va endur" "mig quilo" que estava guardat en un armari.

| Antena 3

Aprofitant el context del debat, l'artista va reflexionar sobre els límits del dret a opinar i l'ús irresponsable de l'exposició pública: "No es pot permetre que qualsevol digui de tu el que li vingui de gust pel simple fet d'ofendre't. Això no es pot permetre. L'únic lloc on considero que puc defensar-me d'això és als tribunals. Puc respondre en un altre plató asseguda al davant, però no és el meu estil ni ho serà mai".

Lluny de mostrar satisfacció o venjança, la cantant es va sincerar sobre el desgast emocional que va comportar el conflicte legal: "Es passa malament. Mira, Paz Padilla em va trucar fa un parell de dies. Es passa malament. Encara que la gent no ho sàpiga, tu ho passes malament perquè tens una carrera i una imatge pública i no saps què et trobaràs. Et fa mal que, sense fer res, arremetin contra tu i es puguin inventar el que els vingui de gust. I no. Hi ha vegades que encara que fins i tot dient coses que siguin veritat, no poden dir-la perquè atempten contra la teva intimitat".