El Suprem condemna Mediaset a indemnitzar María del Monte amb 200.000 euros

El Tribunal Suprem ha fallat en contra de Mediaset Espanya, obligant el grup audiovisual a pagar 200.000 euros a María del Monte per l'emissió de continguts que van atemptar contra el seu dret a l'honor i a la intimitat. La sentència posa punt final a un llarg procés judicial derivat de la difusió a 'Sálvame' d'una gravació encoberta realitzada a Kiko Rivera. Aquesta implicava l'artista en un presumpte robatori comès anys enrere.

Les imatges, captades el 2004, però difoses al febrer de 2021 en prime time, mostraven Kiko Rivera parlant de la seva mare, Isabel Pantoja. Aquests es referien a María del Monte amb afirmacions que, segons els jutges, van contribuir a difondre un rumor de forma massiva. En concret, Kiko Rivera assegurava que María Del Monte es "cepilló" "mig quilo" que estava guardat en un armari, una insinuació que el tribunal ha considerat especialment greu en atribuir-li públicament un delicte sense proves.

El Suprem ha estat taxatiu en confirmar els criteris fixats per l'Audiència de Sevilla, que havia condemnat prèviament Mediaset per la mateixa causa. "No és la primera vegada que ha estat condemnada per vulnerar el seu honor i intimitat amb informacions difoses en els seus programes sobre la relació que mantenia amb Isabel Pantoja", recorda l'alt tribunal, subratllant el caràcter reiterat d'aquest tipus de pràctiques per part de la cadena.

Durant el procés, Mediaset va intentar justificar l'emissió al·legant que les referències al suposat robatori eren secundàries dins del contingut global. I que simplement es donava difusió a unes declaracions personals emparades per la llibertat d'expressió. També van argumentar que no s'havia abordat directament la relació íntima entre les dues cantants.

No obstant això, segons els jutges, l'emissió va ser especialment invasiva per produir-se "en horari de màxima audiència, per la cadena de televisió aleshores més vista, i precedits de rètols o veus en off amb titulars sensacionalistes". A més, la posterior tertúlia que va analitzar el vídeo va incrementar la seva repercussió i va afavorir "la major difusió" i "la propagació del rumor".

La sentència també destaca que es va entrevistar tercers, entre ells, un empleat d'Isabel Pantoja i una "cantant coneguda", amb l'objectiu de seguir aprofundint en detalls privats sobre la vida de María del Monte i la seva antiga amistat amb la tonadillera. "Es va aprofitar per treure a la llum, i envair, aspectes relacionats amb la vida privada d'ambdues i la seva relació personal", assenyala la sentència.