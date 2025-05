Lydia Lozano revela a 'La Família de la Tele' el missatge que va rebre de Paz Padilla

La tensió entre Lydia Lozano i Paz Padilla ha assolit un nou punt.Tot va començar quan 'La Familia de la Tele' va analitzar al plató el seu nou rumb professional com a coach, una faceta que ha despertat admiracions i crítiques. Però la veritable polèmica va esclatar quan alguns col·laboradors, entre ells Lydia Lozano i Kiko Matamoros, van recordar moments passats en els quals, van assegurar, Paz Padilla va tenir comentaris feridors en circumstàncies de dol.

De fet, Lydia Lozano es va mostrar especialment dolguda amb el que va passar: "Jo vaig explicar el que m'havia passat a mi quan vaig dir que ella va treure un llibre quan va morir el seu marit. Deia que la meva mare no havia de plorar la mort del meu germà i jo no ho entenia. Ho va dir una, dues i tres vegades i està gravat".

La col·laboradora va explicar que, després d'aquest programa, va rebre un inesperat missatge de Paz Padilla: "Jo me'n vaig anar al llit a les 23.30h. Paz Padilla m'havia enviat el condol per la meva mare dos dies abans i que li havia dit que m'havia commogut. Em diu mentidera":

[IMAGE]{1001955}[/IMAGE]

D'aquesta manera, segons Lydia Lozano, Paz Padilla va escriure: "Mai he dit que no es plori, MAI, crec que ningú pot plorar més que jo. Moltes gràcies de nou per la teva bondat". Va ser llavors quan va recordar un altre moment de tensió amb la humorista: "Sí, em deies que quan va morir el meu germà no plorés la meva mare i vam discutir darrere del pantallot. Et vaig dir que la meva mare tenia tot el dret a plorar i em vas dir clar Lydia tens raó":

Sense frenar el seu discurs, Lydia Lozano va prosseguir llegint una altra part del missatge en què Paz Padilla negava haver-li dit tal cosa. "Què jo et vaig dir que no ploressis? Això és MENTIDA", deia el missatge.

"I m'envia una entrevista quan va anar a Pablo Motos que allà deu dir que va plorar molt. I li acabo dient si fins i tot quan va ser Mayra Gómez Kemp li vas dir que no plorés i et va dir que ella no era Santa Mayra dels collons. Mira Paz jo ni menteixo i estaven tots els meus companys quan va passar. No em diguis mentidera. Tant me fa. Tu deies que la meva mare no havia de plorar. I em resulta curiós que ara que és coach m'estigui insultant", va afegir Lydia Lozano.

Per rematar l'escena, 'La Familia de la Tele' va mostrar imatges de Paz Padilla gaudint a la Fira d'Abril. Lydia Lozano, amb ironia, no va deixar passar l'oportunitat per llançar un comentari: "Ara veiem una Paz Padilla divertint-se, gaudint de la vida, gaudint".