Ángel Cristo JR actualitza el complicat estat de salut d'Ana Herminia després de 'GH DÚO'

Ana Herminia continua recuperant-se després de la seva polèmica sortida de 'GH DÚO'.La dona d'Ángel Cristo JR, que va ser expulsada del reality amb un alt percentatge de vots a causa de la greu acusació que va llançar contra el seu company Javi, es troba allunyada dels mitjans i centrada en el seu benestar. Tot per un problema de salut que es va agreujar durant el seu pas per 'GH DÚO'.

Des de la seva sortida del format de Telecinco, Ana Herminia ha evitat qualsevol tipus d'exposició pública. Cal recordar que, segons va explicar el seu marit, pateix d'hipertensió, per la qual cosa els nervis no li afavoreixen en absolut. De fet, el mateix dia de la seva expulsió, va haver de rebre atenció mèdica per part de l'equip sanitari de Telecinco.

Des de llavors, no ha tornat a participar en cap programa de Telecinco. Ana Herminia no va acudir al debat de 'GH DÚO' després de la seva expulsió i ni tan sols ha acudit a 'De Viernes', on participava de forma habitual.

| Mediaset

Pocs dies després de la seva sortida de 'GH DÚO', Ángel Cristo JR va informar que la seva esposa tenia programades diverses consultes mèdiques. Ara, el fill de Bárbara Rey ha tornat a actualitzar sobre el seu estat de salut en declaracions a Europa Press. "No està bé encara, però està millor", va assegurar, deixant entreveure que la recuperació d'Ana Herminia continua en curs.

A més, va explicar com havien passat el dia de Sant Valentí: "Ho hem celebrat, sí. Hem tingut els nostres regalets". Per tant, malgrat la seva complicada situació, Ana Herminia ha pogut gaudir d'un dia tan especial al costat d'Ángel Cristo JR.

Recordem que el pas d'Ana Herminia per 'GH DÚO' va estar marcat per la controvèrsia. La falsa acusació que va realitzar contra Javi, assegurant que l'havia agredit durant una discussió i exigint la seva expulsió immediata, va generar una forta polèmica. No obstant això, l'emissió de les imatges va demostrar que no hi va haver agressió, i l'actitud de Javi durant la conversa va ser calmada en tot moment. Tot i rectificar després de la revisió dels vídeos, el dany ja estava fet i el seu comportament va ser determinant per a la seva expulsió per decisió del públic de 'GH DÚO'.