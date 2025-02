Cop de puny a 'La Moderna' després de conèixer-se la veritat de la desaparició de Begoña Maestre

Al saló de te lamenten la mort de la reina Lázara, personatge de Begoña Maestre, que ha aparegut morta. Aquest dijous 20 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Emiliano va prendre cartes en l'assumpte per acusar el seu vell amic d'haver matat Lázara. Maruja va acudir al Madrid Cabaret a veure Mercedes i li va donar un valuós consell. La tensió entre Maruja i Emiliano cada vegada era més gran, i tots van patir les conseqüències, sobretot Pepita i Iván.

Al saló de te, tots van patir un gran disgust en descobrir qui era l'Emmascarat de la Porta del Sol gràcies al testimoni de la seva última víctima. Era una persona molt estimada per tots els treballadors. I, per si no fos prou, Ballesteros va tornar amb la intenció d'apropiar-se de la pel·lícula que estava dirigint Inés.

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per al març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Cañete se sent molt malament pel que ha passat i intenta compensar per qualsevol mitjà el que ha passat amb el seu nebot Quico. Mentre al saló de te lamenten la mort de la reina Lázara, personatge de Begoña Maestre, que ha aparegut morta als afores de Madrid. Això només fa confirmar les sospites de Fermín sobre Emiliano i la mort de Lázara, però encara no té les proves necessàries per inculpar-lo.

Inés i Laurita segueixen preocupades pel futur de la pel·lícula. No obstant això, la promesa d'Agustín reconeix estar disposada a cedir l'autoria a Ballesteros amb tal que tots es sàpiguen dels problemes econòmics que pateixen. Per sort, hi haurà alguna alegria i és que Iván s'obrirà a Mercedes sobre els seus sentiments i ella li correspondrà.