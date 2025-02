Gerro d'aigua freda per a Lola Marceli després de descobrir-se el seu futur a 'La Moderna'

Iván, Emiliano, Pepita i Paula creuen que la millor solució per ajudar a Maruja, personatge de Loli Marceli, és ingressar-la en un psiquiàtric. Aquest divendres 21 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Cañete es va sentir molt malament i va intentar compensar per qualsevol mitjà el que va passar amb el seu nebot Quico. Mentrestant, al saló de te van lamentar la mort de la reina Lázara, que va aparèixer morta als afores de Madrid. Això només va fer confirmar les sospites de Fermín sobre Emiliano i la mort de Lázara, però encara no tenia les proves necessàries per inculpar-lo.

Inés i Laurita van seguir preocupades pel futur de la pel·lícula. No obstant això, la promesa d'Agustín va reconèixer estar disposada a cedir l'autoria a Ballesteros amb tal que tothom sabés els problemes econòmics que pateixen. Per sort, hi va haver alguna alegria i és que Iván es va sincerar amb Mercedes sobre els seus sentiments i ella li va correspondre.

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per al març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Cañete està disposat a col·laborar amb el Capità Dávila per tancar el seu nebot i junts prepararan una manera d'atrapar-lo. Fermín segueix preparant el funeral de Lázara quan Dávila li ofereix una pista crucial per a l'assassinat de Lázara.

A més, Iván, Emiliano, Pepita i Paula creuen que la millor solució per ajudar a Maruja és ingressar-la en un psiquiàtric durant una temporada perquè es pugui recuperar. Per sort, Mercedes intentarà obrir-li els ulls a Iván el que podrà fer que Maruja es salvi del fatal destí.