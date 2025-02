Emma García paralitza 'Fiesta' en directe amb una mala notícia per a un col·laborador

'Festa' ha sacsejat la tranquil·litat d'un dels seus col·laboradors amb una notícia que afecta directament el seu entorn personal. Després de dies d'especulacions, l'espai ha confirmat una inesperada notícia per a Kiko Jiménez. Es tracta d'un moviment inesperat per part de Maite Galdeano, la mare de Sofía Suescun.

Durant l'emissió de dissabte, Omar Suárez avançava que tenia una informació que no li agradaria a un dels seus companys. "Omar té tots els detalls, el que sí sabem és que us canviarà la vida a un de vosaltres", avançava Emma García, generant expectació al plató de 'Festa'.

"Arriba el moment de revelar el col·laborador que a partir d'avui canviarà la seva vida, passa de tenir per fi una vida tranquil·la i sense problemes, a una vida turbulenta. Al principi del programa us ensenyava un terreny que estava a la venda, doncs bé aquest terreny fa una setmana i mitja que s'ha venut i la persona que l'ha comprat i que serà veïna d'un dels nostres col·laboradors és Maite Galdeano", explicava el periodista de 'Festa'.

| Mediaset

La notícia no va trigar a generar la reacció de Kiko Jiménez, que va mostrar la seva preocupació davant la nova decisió de la mare de la seva parella "M'ho temia. Ja m'havia arribat aquesta informació i no sabia si era certa al cent per cent. No em vull ni imaginar el suplici que ha de ser que la teva mare a la qual li has demanat espai i temps i que està molt tranquil·la amb la seva família a Pamplona, que pot comprar-se un pis a Pamplona faci això".

El col·laborador de 'Festa' no va amagar el seu malestar i va qüestionar l'actitud de Maite Galdeano al no acceptar la independència de Sofía Suescun. "No ho veig un moviment lògic", afirmava amb rotunditat. Al seu torn, Emma García compartia la seva opinió sobre la situació: "Sincerament Kiko això és una feina". "És una feina perquè pertorba la nostra pau i tranquil·litat. Tota persona tenim dret a ser lliure", afegia Kiko.

"Ens plantegem i valorem la possibilitat de buscar llibertat i si hem de posar la casa en venda o en lloguer no ens tremolarà el pols. Preval la nostra llibertat i ser feliços", sentenciava Kiko Jiménez a 'Festa'.