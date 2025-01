Comunicat de Maite Galdeano sobre el delicat estat de salut de la seva mare

Maite Galdeano ha tornat a Pamplona en companyia de la seva mare, en un moment que coincideix amb els rumors sobre les seves intencions de mudar-se de nou a Madrid. La mare de Sofia Suescun, coneguda pel seu sobrenom 'la elegida de Dios', hauria venut el seu pis a La Manga per adquirir un terreny que li permeti estar més a prop de la seva filla. En aquest viatge a la seva terra natal, Maite Galdeano va aprofitar per visitar la seva mare, que fa temps que és en una residència a causa de les seves delicades condicions de salut.

En aquest context, Maite Galdeano ha compartit amb els seus seguidors alguns detalls de l'estat mèdic de la seva mare, que travessa una situació complicada. Segons va revelar, pateix una infecció respiratòria que ha requerit l'ús d'una cànula nasal per administrar oxigen. "Està amb una infecció de vies respiratòries", va explicar, oferint una visió general sobre la condició que afecta l'àvia de Sofia i Cristian Suescun.

La situació de la mare de Maite Galdeano és visible en les publicacions que ha compartit a les xarxes socials. En aquestes imatges, l'anciana apareix sempre en cadira de rodes, cosa que posa de manifest les dificultats de mobilitat que enfronta. A més, necessita ajuda per realitzar activitats bàsiques com menjar i, segons el que s'observa en els vídeos, amb prou feines articula paraula.

| Instagram, @maite_galdeano_

En una d'aquestes publicacions, Maite Galdeano li parla carinyosament, intentant arrencar-li una resposta: "Mamà, carinyo. Saluda! Digue'ls hola!", encara que l'anciana es limita a somriure i mirar la seva filla sense parlar.

L'objectiu de Maite Galdeano durant aquestes visites no és només acompanyar la seva mare, sinó també animar-la i tractar de millorar el seu estat emocional. Per a això, recorre al que descriu com "música de la seva època". "Als nostres avis, als nostres majors, els va molt bé la música de la seva època. Li posaré Julio Iglesias", va comentar mentre compartia amb els seus seguidors com tracta d'aixecar l'ànim de la seva progenitora.

A més, en un gest que ha generat opinions diverses,se l'ha vista fent massatges a les cames i els peus de la seva mare. Possiblement per alleujar possibles problemes circulatoris que podrien sorgir pel temps prolongat que passa asseguda.