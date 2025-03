Primeres paraules de Jesús Calleja a Espanya després de tornar del viatge a l'espai

La setmana passada Jesús Calleja es convertia en el tercer home espanyol a viatjar a l'espai. Ho feia a bord del Blue Origin, una nau que l'alçava 106.000 quilòmetres per sobre de la faç de la terra i li feia assolir la ingravidesa. Així, el conegut muntanyenc i presentador aconseguia una fita no només televisiva, sinó també en la història del nostre país.

Ara, després de prendre's uns dies de descans, Jesús Calleja es pronuncia per primera vegada sobre "la major aventura de la seva vida". Això és molt dir per a algú a qui hem vist coronar el cim de l'Everest o endinsar-se en les coves més profundes del planeta. No obstant això, ell ja l'ha qualificat com "l'experiència més intensa de la seva vida".

| Mediaset

"Qui pot dir que ve de l'espai?", es pregunta el presentador en el vídeo que ha publicat a les seves xarxes socials. "És increïble, una experiència curta però molt molt intensa", seguia, afegint que no estava preparat per veure les coses que va poder veure.

"Surts del blau que coneixem de la nostra atmosfera i entres en un negre tan profund que gairebé marejava. Després, el sol té una intensitat tan bèstia...", reflexionava. "Em crida l'atenció com de gran és tot i, no obstant això, l'atmosfera és petitíssima. Et quedes pensant", assegurava Jesús Calleja, que s'emocionava en parlar-ne.

"Em quedo amb els moments d'ingravidesa", destaca el comunicador. "El que vaig veure asomat per aquella finestreta m'ha deixat tan impactat que estic contínuament recordant aquesta imatge gravada", seguia explicant. També aprofitava per recordar que tot el procés es podrà gaudir a través de Cuatro i Prime Video molt aviat.

Jesús Calleja també ha aprofitat el moment per dedicar un missatge als haters i conspiranoics que acusaven Telecinco d'haver falsificat tot. Per acallar els rumors, el muntanyenc més famós de la televisió compartia algunes imatges inèdites del seu viatge a l'espai. "Emetent en directe per a tot el món, és normal que hi hagi interferències o es talli", explicava llavors el comunicador, posant-se seriós.

"La retransmissió en directe no és possible per dos motius: les dificultats tècniques i els contractes de confidencialitat", explicava, al·ludint que a la nau hi havia sis passatgers però no tots volien mostrar la seva cara. "L'empresa Blue Origin ens enviarà moltes imatges perquè hi havia moltes càmeres dins de la càpsula. Així que Calleja ensenyarà molt, més del que us agradaria als conspiracionistes", advertia als seus haters l'aventurer. "A la resta, segur que us fascinarà", ha conclòs, llançant un missatge als seus seguidors.