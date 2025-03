Primeres paraules d'Eva Martín després de confirmar-se la seva inesperada sortida de 'La Promesa'

La sortida d'Eva Martín de 'La Promesa' ha estat un cop per als seguidors de la sèrie, especialment després del desenllaç impactant del seu personatge, la marquesa de Luján. La seva última escena, emmanillada i escortada pel Sergent Burdina, va deixar l'audiència en xoc i va marcar el tancament d'una etapa en la ficció de La 1 de TVE. Després de dies d'especulacions, l'actriu ha volgut acomiadar-se de forma definitiva amb un missatge emotiu a les seves xarxes socials.

"M'acomiado d'aquesta etapa a ' La Promesa' amb molta emoció, amb el cor ple i molt agraïment. Han estat dos anys i mig intensos de treball envoltada de la que ja és una gran família per a mi", ha escrit Eva Martín a les seves xarxes socials.

En el seu missatge, l'actriu ha tingut paraules d'agraïment per a aquells que la van triar per interpretar a Cruz, un personatge que ha calat profundament en l'audiència: "Gràcies, Eva Leira i Yolanda Serrano (directores de càsting) per pensar en mi per donar cos i veu a Cruz. Em vau fer un gran regal. Gràcies Josep Cister (el creador) per dibuixar-la i cuidar-la amb tant de cura i a Bambú (la productora) i a RTVE per confiar en mi".

| RTVE

No obstant això, el seu reconeixement no s'ha limitat a l'equip de producció, sinó que també ha volgut dedicar unes paraules als seus companys de repartiment i als tècnics que han fet possible 'La Promesa'. "A tots els meus companys de l'equip artístic i tècnic per la vostra generositat i per sostenir-me en el camí", ha escrit.

Per descomptat, no ha volgut oblidar-se dels seguidors de 'La Promesa', que han convertit la sèrie en un fenomen més enllà d'Espanya: "I a tots els promisers perquè sense el vostre entusiasme que ens feu arribar des de tants racons del món ningú dels anteriors seguiríem aquí", afegia.

Com un homenatge al seu pas per 'La Promesa', l'actriu ha compartit imatges i vídeos dels 17 moments més especials que ha viscut a la sèrie. Un resum visual de la seva trajectòria que ha acompanyat amb una frase clara i directa: "Me'ls emporto al cor".