La confessió de Juanjo Puigcorbé que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Irene fa diversos dies que nota molt estrany al seu germà: primer la mort de Jesús, després la dimissió imminent de Górriz. Després de diversos dies insistint al seu germà, ha decidit tornar a preguntar-li què li passa a Digna, qui també està molt estranya. Tanmateix, el personatge de Juanjo Puigcorbé a 'Sueños de Libertad' l'ha tractada de boja.

"Em tornaràs a acusar d'una atrocitat així com vas fer amb aquell tal Felip?", li ha dit. "Quina decepció, pensava que confiaves en mi i era la teva confident", li insistia Irene. "Ho continues sent, jo no he tingut res a veure", li deia el senyor Pedro.

"No podré tornar a ajudar-te sabent que has pogut estar involucrat en la mort de Jesús", afegia durament el personatge d'Ana Labordeta a 'Sueños de Libertad'. D'aquesta manera, ha intentat esquivar-la, però finalment, Pedro ha decidit confessar-li la veritat: "Va ser un accident, un desgraciat accident, res més".

| Atresmedia

Per tant, ha confessat que va ser Digna qui va matar Jesús a 'Sueños de Libertad'. "Tenia una pistola, l'amenaçà i intentà matar-la. Ella s'hi enfrontà, però amb tan mala sort que es disparà i matà Jesús. Ella l'únic que volia només era defensar-se, però va ser l'atzar, podia haver mort ella en comptes de Jesús", li confessava.

Irene s'ha quedat sense paraules després de la confessió del personatge de Juanjo Puigcorbé. A més, li ha explicat que va ser ell qui la va cobrir i li va ajudar a encobrir-ho tot. "L'únic que vaig fer va ser intentar encobrir-la, res més"; afegia.

Pedro li ha demanat màxima discreció i li ha confirmat que li ho explica "perquè no sospiti d'ell". "No li ho explicaràs a ningú veritat?", ha acabat la conversa a 'Sueños de Libertad'.

En audiències, el passat mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% de quota i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.