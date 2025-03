La decisió de María Castro que dona un gir de 180º a 'La Promesa' després de les morts

Curro i Pía, personatge de María Castro a 'La Promesa', formen una aliança per buscar respostes. Aquest divendres 28 de març a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint de dos nous capítols de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock, María Castro i Marga Martínez.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Pía va prometre a Curro ajudar-lo a descobrir qui va rematar la seva germana. No obstant això, el capità no va parar de posar-li-ho difícil i el noi es va reportar als majordoms, que es van donar per advertits. Manuel es va desfogar amb els ancians i els va explicar els últims moments de la seva difunta esposa.

Alonso va convèncer Leocadia que es quedés a 'La Promesa' i aquesta va convertir Petra en la seva nova aliada. María Fernández no va acabar de trobar-se i es va emportar una bronca de Petra, que va amenaçar amb acomiadar-la. Candela va lamentar que Antoñito hagués marxat del refugi i van dissimular davant de Simona. Pía es va molestar amb Ricardo per haver acompanyat Ana a empadronar-se com si fos el seu marit i Catalina va rebre una visita sorprenent.

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',la inesperada visita d'Adriano no té l'efecte esperat en Catalina. Aquesta segueix amb el cap posat en tirar endavant l'acord amb els arrendataris. Curro i Pía, personatge de María Castro, formen una aliança per buscar respostes i tractar d'esbrinar qui va acabar amb la vida de Jana.

A Petra se li esgota la paciència amb María Fernández i decideix complir la seva amenaça d'acomiadar-la. Leocadia decideix quedar-se a 'La Promesa', així que Lorenzo busca la complicitat amb la senyora en un front comú: fer-li la vida impossible a Curro. Antoñito sembla desaparegut, però està molt més a prop del que Lope es pot imaginar.