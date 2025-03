Canvi d'última hora en la programació de TVE que afecta directament 'La Promesa'

Nou i inesperat canvi a les tardes de La 1 per al que queda del mes de març. TVE està disposada a lluitar fins a l'últim minut per la segona posició, que actualment l'ostenta Telecinco amb tan sols dues dècimes de diferència. És per això que La 1 ha decidit tornar a utilitzar 'La Promesa' per guanyar encara més terreny a les tardes i millorar la seva audiència.

Recordem que, des del passat dimecres 19 de març, 'La Promesa' s'ha emès en doble emissió a la tarda de La 1. No obstant això, aquesta estratègia tenia data de finalització: aquest dimecres 26 de març. No obstant això, La 1 ha anunciat que 'La Promesa' seguirà ocupant la franja de 18:30h a 19:30h, però amb un canvi significatiu.

"El que queda de setmana i el dilluns doble capítol de 'La Promesa'. Primer capítol d'estrena i després millors moments d'una sèrie que ha estat un fenomen social al nostre país", explicava Adela González abans de finalitzar 'Extra Mañaneros'. D'aquesta manera, seguirà la sèrie en doble emissió, però amb un refregit de millors moments i no amb un nou capítol.

| RTVE

Recordem que, en audiències, el passat febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Pía promet a Curro ajudar-lo a descobrir qui va rematar la seva germana. No obstant això, el capità no para de posar-li-ho difícil i el noi es reporta als majordoms, que es donen per advertits. Manuel es desfoga amb els ancians i els explica els últims moments de la seva difunta esposa.

Alonso convenç Leocadia que es quedi a 'La Promesa' i aquesta converteix Petra en la seva nova aliada. María Fernández no acaba de trobar-se i es porta una bronca de Petra, que amenaça amb acomiadar-la. A més, Pía s'enfada amb Ricardo per haver acompanyat Ana a empadronar-se com si fos el seu marit i Catalina rep una sorprenent visita.