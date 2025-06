El que fa l'Alicia Moruno marca un abans i un després per sempre a 'La Promesa'

La família Luján trigarà a refer-se després del que ha passat per l’Eugenia, personatge d’Alicia Moruno. Aquest divendres 6 de juny a les 17:50h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', en Curro va descobrir que la seva mare havia decidit escapar-se per assistir al bateig, però també s’havia endut una pistola. El lacai va sortir a buscar-la temen-se el pitjor, mentre l’Eugenia va irrompre a l’esdeveniment amenaçant de disparar. Quan en Curro va arribar al lloc, va descobrir que la seva mare havia agafat l’Andrés, havia pujat al torreó i estava disposada a saltar al buit.

Per la seva banda, Rómulo va informar la Petra que, per desig de la Catalina, estava acomiadada. I és que la consideraven responsable de l’excomunió del pare Samuel. La Leocadia va accedir a donar a en Manuel més diners per al seu negoci, però, a canvi, es va quedar amb un percentatge majoritari del mateix.

| RTVE

En audiències, durant el mes de maig, 'La Promesa' va aconseguir màxim històric amb una mitjana d’un 14,4% de quota i 1.012.000 seguidors. La sèrie, que va pujar quatre dècimes de share respecte al mes d’abril, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l’opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà al capítol de divendres de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa',les conseqüències del caòtic bateig marcaran un abans i un després. La família Luján trigarà a refer-se després dels últims esdeveniments protagonitzats per l’Eugenia, personatge d’Alicia Moruno. L’Emilia desfà el malentès amb en Rómulo i la infermera i el majordom es deixen portar i segellen el seu amor amb un petó.

La Leocadia s’enfada per la decisió de la Catalina d’acomiadar la Petra sense haver-l’hi consultat. A més, en Samuel no dona crèdit que ell sigui el culpable indirecte de l’acomiadament de l’antiga majordoma.