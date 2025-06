Qui és Taro Emir Tekin, el nou actor que ha revolucionat 'Una nova vida'?

La sèrie turca d'Antena 3 'Una nova vida' es reforça amb l'arribada de Taro Emir Tekin. El jove actor s'uneix al repartiment en plena segona temporada, interpretant Kaya Sönmez. Es tracta d'un personatge que arriba disposat a sacsejar l'estabilitat de la família Korhan.

Kaya no aterra sol, ja que ho fa acompanyat de la seva mare, Nükhet, i junts posaran potes enlaire l'aparent harmonia del clan. La seva presència a la mansió no només reobre ferides del passat, sinó que desferma tensions latents. La seva personalitat enigmàtica i la seva capacitat per generar atracció immediata el converteixen en una peça clau del nou tauler narratiu. El vincle que estableix amb Ferit i la seva creixent proximitat amb Seyran marcaran una nova etapa a 'Una nova vida'

Amb formació en algunes de les escoles més prestigioses del Regne Unit, com l'Oxford School of Drama, Taro Emir Tekin no és una cara nova per al públic espanyol. La seva carrera va començar el 2020 amb la docu-sèrie 'Rise of Empires: Ottoman', tot i que el seu salt a la popularitat va arribar amb 'Infiel', on va donar vida a Selçuk. Pel paper en aquesta sèrie, que va ser emesa a Antena 3, va ser reconegut amb el premi Mariposa Daurada a Millor actor revelació el 2022.

| Atresmedia

Més enllà de la seva feina interpretativa, Taro Emir Tekin cultiva múltiples facetes artístiques: ha treballat com a model, és pianista autodidacta i li apassiona la fotografia. Després del final d''Infiel', va interrompre la seva carrera per complir amb el servei militar obligatori.

Potser el més sorprenent per a molts sigui el vincle familiar que uneix Taro Emir Tekin amb una altra gran figura del panorama televisiu turc. És fill de l'actriu Şevval Sam, coneguda pel seu paper protagonista a 'Pecat original', sèrie turca també emesa a Antena 3. Mare i fill han aconseguit el que pocs poden dir, ja que tots dos van ser premiats el mateix any amb la Mariposa Daurada.

Recordem que, al mes de maig, Antena 3 es va mantenir com a referent amb les ficcions internacionals més vistes. La cadena va destacar amb 'Una nova vida' (10,7% i 982.000) i 'Renéixer' (10,6% i 851.000), ambdues en ascens.