Surt a la llum la veritat darrere de l'accident de la Roser Tapias a 'Sueños de Libertad'

Aquest dijous, 'Sueños de libertad' ha emès una escena que ha deixat l'audiència sense alè. María Duque, el personatge interpretat per Roser Tapias, cau al buit per la barana del vestíbul de la casa dels De la Reina després d'una baralla amb el seu marit. Una seqüència clau a Sueños de libertad que no només ha estat un dels moments més dramàtics de la sèrie, sinó també un dels més complexos de rodar.

La caiguda, presenciada per Begoña Montes (Natalia Sánchez), que llança el crit d'alarma en veure el cos inert de María a terra, va requerir una jornada de gravació llarga, meticulosa i tècnicament exigent. Darrere dels minuts de tensió que vam veure a la pantalla hi va haver una feina intensa amb dobles d'acció, efectes especials i una preparació minuciosa per part de tot l'equip.

Els actors de 'Sueños de libertad', molt implicats, van compartir com van viure el rodatge. "Molt emocionant de gravar", van confessar en ple set mentre s'ultimaven els assajos. I no és per menys: l'escena, a més del risc físic que comportava, exigia una gran càrrega emocional.

| Atresmedia

Tot i la tensió que transmeten els seus personatges, Roser Tapias i Dani Tatay mantenen una excel·lent relació fora de càmera. De fet, van fer broma sobre el cop que es va donar María a l'escena, i van destacar el contrast entre la violència dels seus personatges i la complicitat que comparteixen a la vida real.

Natalia Sánchez va explicar que són seqüències on cal estar sempre "amb els nervis a flor de pell". Són escenes intenses i complexes, i en concret en aquesta, hi ha moltes accions mèdiques que faran que tot es compliqui una mica més. Per la seva banda, Nancho Novo, qui interpreta Damián, va apuntar que, a la família De la Reina, quan hi ha un casament, "hi ha una tragèdia".

En audiències, durant el mes de maig,'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.