Preocupació per Genoveva Casanova després d'un repte de 'El Desafío': 'Estàs tremolant'

'El Desafío' continua posant a prova els seus concursants amb proves extremes que posen a prova la seva resistència i valentia. A la gala de divendres 28 de febrer, Genoveva Casanova i Lola Lolita van protagonitzar un enfrontament marcat per la por a les altures.

La dinàmica del repte consistia a saltar entre diverses columnes elevades a cinc metres del terra fins a completar el recorregut. Des de l'inici, Genoveva Casanova va deixar en evidència la seva por:"No estic preparada per penjar-me. Això és horrible", va exclamar només pujar a l'estructura, mostrant la seva inseguretat.

Durant les sessions d'entrenament, ambdues concursants van viure moments de gran tensió. Genoveva Casanova va expressar la inestabilitat de l'estructura i el seu propi nerviosisme en intentar completar el desafiament: "Tremola l'estructura, però també tu. S'està movent massa, no aguantaré". A més,Lola Lolita va experimentar una crisi d'ansietat, arribant a patir arcades a causa de la seva por a l'altura.

| Atresmedia

Quan va arribar el moment de la competició, les dues es van enfrontar cara a cara al repte. Genoveva Casanova va ser la primera a intentar-ho i, malgrat la por que l'envaïa, va aconseguir acabar el recorregut, encara que amb evidents mostres d'angoixa. En arribar al final i tocar la campana, encara se la notava alterada. "Estàs tremolant, respira", li va aconsellar un integrant de l'equip de 'El Desafío', que també la va felicitar per superar el repte en un minut exacte.

Lola Lolita, per la seva banda, va aconseguir completar la prova en només 35 segons, sorprenent a tothom en no mostrar el mateix nivell de pànic que en els entrenaments. Aquesta diferència d'actitud va ser ressaltada pel jurat, i Pilar Rubio no va dubtar a assenyalar-ho: "Crec que ets una gran estratega i estàs jugant molt bé les teves cartes".

En audiències, 'El Desafío' ha baixat per sorpresa, però ha seguit líder de la nit amb un bon 13,3% de share i 1.305.000 seguidors. L'espai supera en +5,4 i +2,3 punts els seus competidors, La 1 i Telecinco, respectivament. A més, 'El Desafío' de Roberto Leal arriba als 3,3 M d'espectadors únics.