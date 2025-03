Ivonne Reyes esclata i acusa de trampa a 'De Viernes' pel que se li pregunta

Ivonne Reyes va viure una tensa situació durant la seva entrevista a 'De Viernes', on va tenir l'oportunitat d'exposar la seva complicada situació personal i econòmica. No obstant això, la intervenció va acabar sent un autèntic pols entre la convidada i els col·laboradors. Especialment quan les preguntes van començar a centrar-se en la seva conflictiva relació amb Pepe Navarro, amb qui va estar involucrada en un llarg litigi judicial.

Ivonne Reyes, que travessa una etapa financera difícil, va agrair a 'De Viernes' per oferir-li un espai per explicar la seva versió. Va explicar que no disposa de diners al seu compte fins que se li aboni l'acord econòmic per la seva intervenció al programa, un fet que la va portar a expressar públicament la seva gratitud. No obstant això, l'entrevista va adquirir un to incòmode quan els col·laboradors van decidir indagar sobre la seva relació amb Pepe Navarro.

En un moment, Ivonne Reyes, visiblement molesta, va deixar clar que no havia acudit a 'De Viernes' per parlar del seu ex, sinó dels seus problemes. “Vaig venir a parlar de mi, de la meva situació”, va insistir, rebutjant qualsevol pregunta sobre el tema.

| Mediaset

"És lògic que et preguntem perquè tu has publicat la sentència, és cridaner que ho treguis a la palestra. L'actualitat l'heu marcat vosaltres, en aquest cas tu", va dir Beatriz Archidona a 'De Viernes', justificant el que va passar. No obstant això, Ivonne Reyes va mantenir la seva postura i es va negar a aprofundir en l'assumpte.

"La vaig publicar perquè, amb tot el que havia passat, no m'havia aturat a pensar, ho vaig voler posar perquè començo a reaccionar", es va justificar la convidada del programa. La tensió va assolir el seu punt àlgid quan Ivonne Reyes, farta de les preguntes, es va aixecar de la seva cadira i va començar a fer una trucada. "Si n'hi ha una més, me'n vaig", va insistir la convidada.

Els presentadors van intentar calmar-la, assegurant-li que no seguirien per aquest camí, però la situació va estar a punt d'escalar encara més. Beatriz Archidona va deixar clar que 'De Viernes' havia respectat tot el contracte signat: "No et farem més preguntes sobre això perquè respectem que no estàs còmoda. Però nosaltres no hem incomplert cap part del contracte perquè no hi havia cap clàusula que no es pogués parlar de Pepe Navarro".