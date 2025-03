Ningú esperava les llàgrimes de Victoria Federica després del seu repte a 'El Desafío'

La vuitena gala de 'El Desafío' ha estat marcada per l'emoció i l'esforç. Victoria de Marichalar ha assumit un dels seus reptes més exigents: una coreografia que fusionava dansa clàssica i ball modern. Un desafiament que no només va posar a prova la seva capacitat física, sinó també la seva fortalesa emocional.

Després de l'actuació, Victoria Federica no va poder contenir les llàgrimes, reflex del treball i la dedicació invertits. Des dels assajos va reconèixer que mai abans havia practicat ballet, cosa que suposava una gran dificultat afegida. No obstant això, Noe, la coreògrafa de 'El Desafío', va insistir en la importància de la constància i la disciplina per executar la peça a la perfecció. Qualsevol error podria desencadenar un efecte dòmino i afectar la resta del cos de ball.

"Aquest repte ha crescut moltíssim pel que fa a assajos i producció. El ballet clàssic, per a algú que no l'ha tocat mai, em sembla impossible", expressava Roberto Leal. "És molt difícil fins i tot per als que l'hem ballat. És una carrera de molts anys. No només (Victoria de Marichalar) ha ballat dansa clàssica, sinó que també ha hagut d'aprendre moviment de dansa contemporània", especificava la coreògrafa.

| Atresmedia

"M'he agobiat moltíssim. Però tots els meus companys i Noe m'han tranquil·litzat. A veure què tal", confessava la concursant de 'El Desafío' abans d'iniciar la seva actuació. La coreografia, a més, no només requeria moviments precisos de ballet, sinó també acrobàcies a l'aire que afegien un nivell extra de complexitat.

Amb una escenografia espectacular, la filla de la duquessa de Lugo va superar amb èxit la prova i va demostrar la seva evolució en el programa. Encara que durant l'actuació es va mostrar segura i elegant, els sentiments van aflorar després del ball. Esgotada per l'esforç, es va ensorrar davant Roberto Leal i no va poder evitar plorar, mostrant el que significava per a ella haver assolit aquest assoliment personal.

"Em tremola tot. Em costa parlar", confessava abans d'emocionar-se: "No pensava que em sortiria. Estava súper nerviosa. Com sempre dic, els nervis em poden", confessava mentre evitava plorar. "Però teniu a 'El Desafío' el millor equip del món", deia entre llàgrimes.

"M'ho he pres com un repte personal, mai vaig pensar que faria això i menys aquí. Ja no només per temes interns, em deien que m'ho cregués i m'ha costat, perquè mai m'ho he cregut. Tampoc pensava que ho estaria dient. Moltes gràcies per tota la feina que heu fet amb mi perquè he superat un desafiament personal gràcies a vosaltres", concloïa Victoria Federica a 'El Desafío'.