Les paraules d'Amador Mohedano contra Rocío Carrasco que ha permès 'De Viernes'

Després de tres anys allunyat dels focus, Amador Mohedano ha tornat a seure en un plató per abordar diversos temes, entre ells, inesperadament, la seva relació amb Rocío Carrasco. En una entrevista a 'De Viernes', el germà de Rocío Jurado va expressar el seu malestar per les acusacions vessades en la sèrie documental.

Durant l'entrevista, Amador Mohedano va confessar que no havia parlat abans a causa d'una prohibició que li impedia referir-se a Rocío Carrasco. "No he vingut abans perquè volia defensar la meva família. El que ha fet ella amb tots és una barbaritat molt gran i a mi se'm deia que estava prohibit parlar de Rocío Carrasco. Era el que hi havia", va afirmar amb contundència.

D'aquesta manera, Telecinco ha deixat de protegir Rocío Carrasco, permetent les crítiques en directe d'Amador Mohedano: "El que més m'ha dolgut és que abandoni els seus fills. Quina culpa tenen ells? Els nens venen a casa meva i no els puc parlar de la seva mare perquè acaben plorant. Això ens dol moltíssim a tota la família".

| Telecinco

En ser preguntat si creu que Rocío Carrasco ha renegat de la família, Amador Mohedano va ser taxatiu: "S'ha desvinculat totalment. Jo no vull ni veure-la. S'ha passat...". Per tant, Telecinco ha tornat a permetre la violència contra Rocío Carrasco a 'De Viernes': "Ha estat molt rebel sempre. De bones a primeres, va dir que se n'anava a Argentona amb 17 anys i va deixar la seva mare plorant".

Amador Mohedano també va apuntar contra Fidel Albiac, parella de Rocío Carrasco, a qui responsabilitza, juntament amb ella, de la situació familiar. "El sense llum aquest... I ella per deixar-se influenciar. Si el mànager de Rocío Jurado era jo... Entre ells tres es van ajuntar i, quan me'n vaig assabentar, ja estava tot fet", va comentar.

Malgrat criticar amb duresa Rocío Carrasco, Amador Mohedano va concloure que la resta de la família continua estant unida: "Estem totalment mentalitzats, parlem entre nosaltres moltes vegades. De què val que tots ens portem bé si una no vol compartir la seva vida amb la resta?".