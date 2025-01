María del Monte para els peus a Sonsoles Ónega amb aquesta clara proposta

María del Monte va sorprendre ahir amb un moment curiós al programa de Sonsoles Ónega. Al plató, estaven parlant sobre l'última hora de l'alta hospitalària d'Alma, la filla d'Anabel Pantoja. I la cantant, ha sorprès amb unes declaracions expressant un problema que li passava en ple directe.

La tertúlia a 'I ara, Sonsoles', ha girat al voltant de l'alegria de veure la nena recuperada i a casa juntament amb els seus pares, Anabel Pantoja i David Rodríguez. María del Monte, emocionada, ha confessat: "Els nens són de goma i sempre porten àngels protectors, des d'aquí m'alegro que tot vagi bé".

No obstant això, aquest moment ple d'amor i bones vibracions s'ha vist truncat per la proposta de María del Monte. La cantant, després d'expressar el seu suport i felicitat cap a la família, ha aturat en sec el programa per confessar quelcom que li incomodava.

| Antena 3

Sonsoles Ónega, davant la molèstia de la seva col·laboradora li ha preguntat què li passava: "Però, què et passa avui?". "Doncs que tinc un problema", contestava la cantant. "Que normalment una camisa, un se la pot treure, però aquesta camisa està enganxada al jersei i no em puc treure el jersei!", ha dit, provocant les rialles dels presents.

"I acabaré incubant. Quin calor més dolent! Que em donarà un algo!", clamava María del Monte. "Però si fa fred!", li replicava Sonsoles a la seva companya. "Doncs posa les imatges de la neu pel que més vulguis perquè a mi em donarà un algo".

La queixa de la tertuliana ha estat tan peculiar que, Sonsoles Ónega, amb molt d'humor ha buscat solució a aquest incident. Li ha ofert un ventall perquè pogués alleujar la calor que estava sentint.

Aquest moment tan curiós ha desfermat la rialla tant dels col·laboradors com la del públic. I és que, amb la seva peculiar espontaneïtat, María del Monte ha sabut fer comèdia d'aquesta peculiar situació. Aquesta confessió ha afegit un toc d'humor a un programa marcat per l'alegria de veure l'Alma recuperada juntament amb els seus pares.