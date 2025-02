Sonsoles Ónega desapareix sobtadament del seu programa a Antena 3 per un motiu de pes

Aquest divendres, els espectadors d'Antena 3 que esperaven veure a Sonsoles Ónega al capdavant de 'Y ahora Sonsoles' es van trobar amb una sorpresa. En el seu lloc, va ser Pepa Romero qui va prendre les regnes del programa, complint novament el seu paper de substituta. Tanmateix, al llarg de l'emissió, van donar explicacions sobre l'absència de Sonsoles Ónega.

"Bona tarda, benvinguts són les 17:00h. Sonsoles sempre diu per fi és dilluns, doncs jo dic per fi és divendres", va saludar Pepa Romero abans de donar pas als col·laboradors de la primera taula del programa.

Acte seguit, la presentadora provisional va aclarir l'absència de Sonsoles Ónega, tot i deixant caure que hi hauria novetats sobre ella més endavant en l'emissió. "Sonsoles no és aquí en aquest plató ara mateix, però tenim una sorpresa per a tots vostès que la veurem d'aquí a una estona. És més com Sonsoles sàpiga que Àngela Vallvey i la directora van de groc ens tallarà el cap, però igual no ens veu, però després tindrem una sorpresa amb ella", va comentar.

El misteri es va resoldre al final de l'emissió, quan, a través d'una connexió en directe, la Sonsoles Ónega va aparèixer des de Muros, a Galícia. Allà es trobava immersa en el rodatge de la sèrie 'Las hijas de la criada', adaptació televisiva de la seva novel·la guanyadora del Premi Planeta.

| Atresmedia

"Hola Pepa, bona tarda, nit, som al Hollywood gallec, que per si algú no ho sap és a la ria de Muros on ha arrencat el rodatge de la sèrie 'Las hijas de la criada' i he robat uns minuts a dues de les seves protagonistes, a Clara i Catalina, Judith Fernández i Martina Cariddi. Aquestes senyores avui treballaran fins a les 6 del matí perquè roden en exteriors, aquesta és la conservera un dels escenaris principals de la novel·la", va explicar Sonsoles Ónega des del set de gravació.

Finalment, Sonsoles Ónega va revelar que l'adaptació televisiva presentarà certes variacions respecte a la història original. "Les adaptacions són adaptacions, té alguns retocs i només dic que el final de la sèrie no és el final del llibre. I he de dir que el del llibre m'agrada, però el de la sèrie m'encanta", va concloure.

Així és 'Las hijas de la criada', sèrie del llibre de Sonsoles Ónega

| Atresmedia

'Las hijas de la criada', que acaba d'arrencar el seu rodatge per a la seva emissió en el prime time d'Antena 3, se situa a la Galícia de 1900. Al pazo d'Espíritu Santo arriben al món dues nenes, Clara i Catalina. La primera pertany a la criada, Renata, mentre que la segona és filla dels Valdés, don Gustavo i doña Inés.

Una venjança inesperada sacsejarà la vida d'aquestes nenes i de tots ells, i farà que doña Inés hagi de sobreviure al desamor i al dolor de l'abandonament. I també a les lluites de poder per convertir la seva veritable filla en l'hereva d'un imperi. Tot en una època en què a les dones no se'ls permetia ser ames de les seves vides.

Les actrius Verónica Sánchez i Carlota Baró protagonitzen 'Las hijas de la criada'. La ficció també compta amb Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Alba Loureiro i Alejandro Vergara, entre d'altres.