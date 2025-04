Preocupació per Seyran després de l'últim incident sofert a 'Una nova vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 20 d'abril, a les 22h, un nou capítol de 'Una nueva vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència en més de 120 països. 'Una nueva vida', que està disponible per avançat a atresplayer, està actualment emetent la seva tercera temporada a Turquia.

Recordem que, en el capítol anterior, Ferit va demanar matrimoni a Pelin per fer mal a Seyran. Aquesta es va trencar en descobrir que Ferit es casaria amb Pelin i el va buscar per preguntar-li si era veritat. Després de la conversa, tots dos van marxar plorant i afectats.

Suna estava molt angoixada en pensar que el seu casament amb Saffet estava a prop i no deixava de lamentar-se mentre es provava vestits de núvia, fins i tot va arribar a perdre el coneixement. Ferit i Seyran van arribar al jutjat per acabar amb el seu matrimoni definitivament, perquè tots dos havien de respondre si volien divorciar-se. A més, els van acompanyar les seves famílies i els Ihsanli.

| Atresmedia

En audiències, el passat mes de març,'Una nueva vida' amb un 10,1% i 1.005.000 seguidors va baixar 1,7 punts de share, sent la tercera opció de la nit de diumenge. Va estar per sobre de 'Renacer', que es va quedar en un 10,4%

i 843.000.

Què passarà en el nou capítol de 'Una nueva vida'?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Una nueva vida', Ferit i Seyran es divorcien oficialment. En sortir del jutjat, tots dos presten declaració davant els mitjans de comunicació i Seyran perd el coneixement. Ferit la pren en braços molt preocupat, però Halis l'obliga a marxar, ja que han acabat amb el seu matrimoni.

Seyran es recupera a casa, però està molt afectada perquè continua enamorada, mentre que Ferit no para de trucar-la per saber si està bé. Aquest es desespera en no tenir notícies de Seyran, així que s'emborratxa i surt a buscar-la, desobeint així les ordres directes del seu avi. Ferit apareix a casa de Seyran i tots dos s'abracen, però Kazim el fa fora al moment.

Per la seva banda, Suna es prepara per casar-se amb Saffet i ser infeliç tota la seva vida, mentre Abidin no vol seguir vivint si no pot estar amb ella. És per això que pren la decisió més arriscada de la seva vida, amb tal que els seus camins no se separin.